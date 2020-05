Τζορτζ Φλόιντ – Αφροαμερικανός: Ξέσπασε σε κλάματα η γυναίκα που τράβηξε το βίντεο

Τζορτζ Φλόιντ – Αφροαμερικανός: Η δολοφονία του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, κατά τη σύλληψή του, από αστυνομικούς, έχει προκαλέσει την παγκόσμια κατακραυγή. Η γυναίκα που κατέγραψε με το κινητό τον βίαιο και αναίτιο θάνατο του 46χρονου Τζορτζ Φλόιντ, πατέρα δύο παιδιών, στη Μινεάπολη, επισκέφθηκε τον τόπο της τραγωδίας την επόμενη ημέρα σύμφωνα με το NowThis.

Η Νταρνέλα Φρέιζερ ξεσπά σε κλάματα και λέει στις κάμερες: “Ήμουν αυτή που κατέγραψα όλα όσα συνέβησαν. Τον είδα να πεθαίνει. Μόλις χθες βράδυ ανέβασα το βίντεο και έγινε viral. Και όλοι με ρωτούν πώς αισθάνομαι. Πώς να αισθάνομαι; Δεν ξέρω πώς αισθάνομαι. Αυτός ο άνθρωπος ήταν εδώ ακριβώς χθες στις οκτώ η ώρα. Έβγαινα από το κατάστημα με τον ξάδελφό μου και τον είδα να κείτεται στον δρόμο. Αμέσως έβγαλα το κινητό. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Φώναζε: ‘Δεν μπορώ να ανασάνω, δεν μπορώ να ανασάνω’. Και αυτοί από πάνω τους δεν έδιναν σημασία. Τον σκότωσαν κι εγώ ήμουν εδώ δίπλα”.

