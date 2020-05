Πακιστάν συντριβή αεροπλάνου: Τεράστια επιχείρηση διάσωσης σε εξέλιξη

Πακιστάν συντριβή αεροπλάνου: Αεροσκάφος των Πακιστανικών Αερογραμμών με 107 επιβάτες συνετρίβη το μεσημέρι της Παρασκευής σε κατοικημένη περιοχή στην πόλη Καράτσι του Πακιστάν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Το τηλεοπτικό δίκτυο του Πακιστάν Sindhnews μετέδωσε ότι το σκάφος συνετρίβη στην περιοχή Model Colony. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα αεροσκάφος τύπου PIA PK 320 Airbus, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Λαχόρη προς το Καράτσι. «Το αεροσκάφος συνετρίβη στο Καράτσι. Προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε τον αριθμό των επιβατών, αλλά αρχικά ξέρουμε πως πρόκειται για 99 επιβάτες και οκταμελές πλήρωμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Πακιστάν, Αμπντούλ Σατάρ Κοκάρ.

Πηγές της ΥΠΑ ανέφεραν πως η συντριβή του αεροσκάφους έγινε πολύ κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Τζίνα.

The PK 303 from Lahore to Karachi has crashed just before landing the officials confirm. The Airbus A320 went down onto the residential quarters, houses also damaged. pic.twitter.com/I3gu3kIL9W

