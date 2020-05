Last Dance: Το παγκόσμιο φαινόμενο

Last Dance: Οι συζητήσεις για το Last Dance είναι πια παγκόσμιο φαινόμενο. Ενας μπασκετικός ημίθεος όπως ο Τζόρνταν έχει δώσει με αυτό το ντοκιμαντέρ τεράστια θέματα συζήτησης σε μία στιγμή που το ενδιαφέρον για το σπορ είχε κοπάσει ελέω διακοπής για την πανδημία. Ομως όσα είδαμε στο 10ωρο ντοκιμαντέρ φέρνουν και πολλές αντιδράσεις καθημερινά, είτε θετικές είτε αρνητικές! Αυτή τη φορά, το λόγο πήρε ένας καλός φίλος αλλά και μεγάλος αντίπαλος στα παρκέ και τα… γήπεδα του γκολφ για τον MJ23, ο θρύλος των Σέλτικ, Ντάνι Εϊντζ. Στο δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ “Celtics at Home” του δικτύου NBC Sports Boston, ο Εϊντζ που είναι πλέον πρόεδρος των επιχειρήσεων μπάσκετ των Σέλτικς, αποκάλυψε ότι ο Τζόρνταν προσπάθησε να τον βρει να παίξουν γκολφ (!) σε μέρα ρεπό εν μέσω σειράς τελικών του ΝΒΑ!

“Όταν έπαιζαν στους τελικούς ενάντια στη Γιούτα, ήμουν στην πόλη”, δήλωσε ο Εϊντζ και πρόσθεσε:”Ο Μάικ μου τηλεφώνησε και μου είπε αν μπορούσα να ρυθμίσω το πρόγραμμά μου για κάποια ώρα την επομένη. Για γκολφ. Και αυτό ήταν κατά τη διάρκεια των τελικών. Είπα, ναι ΟΚ, τι ώρα είναι η προπόνησή σου; Και ο Τζόρνταν απάντησε: Αν μπορώ να σιγουρευτώ ότι θα κρατήσω τον Ρόντμαν στην πόλη και τον αποτρέψω να πάει στο Λας Βέγκας το βράδυ, τότε δεν θα έχουμε καν προπόνηση”! Αυτή ήταν σύμφωνα με τον Είντζ και η στρατηγική προπόνησης του Φιλ Τζάκσον, μεταφραζόταν στο: “Δεν χρειάζεται να προπονηθούμε αν ο Μάικ και ο Σκότι μπορούν να εμποδίσουν τον Ντένις να τρέχει στο Λας Βέγκας την ημέρα του ρεπό”.

Last Dance: Το ντοκιμαντέρ των Τζόρνταν- ESPN

Αλλωστε, όπως είδαν οι τηλεθεατές στο ντοκιμαντέρ των Τζόρνταν-ESPN, στο The Last Dance του νέτφλιξ, το να κρατάς τον Ρόντμαν υπό έλεγχο ήταν εύκολο να το πεις όχι όμως και να το κάνεις! Και ο Είντζ δεν παρέλειψε να πει γελώντας πως ο ΜJ23 απέτυχε παταγωδώς στο έργο του, καθώς “Δεν με κάλεσε ποτέ πίσω, προφανώς δεν μπορούσαν να κρατήσουν τον Ντένις στην πόλη και έτρεχαν σε προπονήσεις”.

