Κατάρρευση φραγμάτων Μίσιγκαν: Συναγερμός και απομάκρυνση κατοίκων

Κατάρρευση φραγμάτων Μίσιγκαν: Οι αρχές της κομητείας Μίντλαντ στην πολιτεία Μίσιγκαν των ΗΠΑ (βορειοανατολικά) ανακοίνωσαν χθες Τρίτη ότι δύο φράγματα κατέρρευσαν εξαιτίας θύελλας και σφοδρών βροχοπτώσεων στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες και προέτρεψαν τους κατοίκους γύρω από αυτά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους αμέσως. «Το φράγμα Ίντενβιλ και το φράγμα Σάνφορντ κατέρρευσαν. Οι κάτοικοι της Ίντενβιλ και της Σάνφορντ πρέπει να απομακρυνθούν αμέσως» από τις εστίες τους, αναφέρει ανακοίνωση των αρχών της κομητείας.

Στην πολιτεία Μίσιγκαν σημειώνονταν τις τελευταίες ημέρες σφοδρές βροχοπτώσεις, γεγονός που ήγειρε φόβους πως φράγματα θα κατέρρεαν, ενώ πυροδότησε πολλές προειδοποιήσεις για πλημμύρες σε όλη την πολιτεία. Οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο σε περιοχές με όσο μεγαλύτερο υψόμετρο είναι δυνατόν κι όσο πιο μακριά γίνεται από τον ποταμό Τιταμπαουάσι.

M30 bridge at "strikers" in Michigan has just collapsed according to scanner

per

— I Google Things (@QuodGoogla) May 20, 2020