Τραμπ χλωροκίνη: Το “αιχμηρό” σχόλιο της Πελόζι

Τραμπ χλωροκίνη: «Παχύσαρκο» χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ η Νάνσι Πελόζι σε σχόλιό της στο CNN. Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ για τους Δημοκρατικούς, κλήθηκε να σχολιάσει την δήλωση του Αμερικανού προέδρου πως εδώ και μερικές ημέρες κάνει χρήση υδροξυχλωροκίνης, παρά το γεγονός ότι δεν έχει διαγνωστεί με κορωνοϊό, αλλά και το ότι δεν έχει δοθεί έγκριση από την επιστημονική κοινότητα. Με ένα σχόλιο «φαρμάκι» η Πελόζι περιορίστηκε στο να κάνει ένα σχόλιο για τον Τραμπ, προτού πει στον παρουσιαστεί να προχωρήσει σε άλλη ερώτηση.

«Είναι ο πρόεδρος της χώρας και θα προτιμούσα να μην κάνει χρήση φαρμάκου που δεν έχει εγκριθεί από τους επιστήμονες, ειδικά στην ηλικία του και, πώς να το πω κομψά, στο γκρουπ βάρους που ανήκει, το οποίο λένε ότι είναι νοσηρά παχύσαρκοι. Δεν είναι καλή ιδέα», είπε χαρακτηριστικά και στη συνέχεια ζήτησε να προχωρήσουν σε άλλο θέμα συζήτησης.

“I would rather he not be taking something that has not been approved by the scientists, especially in his age group, and in his, shall we say, weight group: ‘Morbidly obese,’ they say,” says House Speaker Nancy Pelosi on Pres. Trump’s revelation he is taking hydroxychloroquine. pic.twitter.com/0ImjpEjg9q

