Κούκλες του σεξ – γήπεδο: “Συγγνώμη” ζήτησε η ποδοσφαιρική ομάδα

Κούκλες του σεξ – γήπεδο: Δεν βγήκε σε καλό η απόφαση ομάδας στη Νότια Κορέα να καλύψει τα κενά στις εξέδρες με κούκλες, που πωλούνται σε sex shop! Η FC Seoul αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από ΜΜΕ, social media και πολίτες που υποστήριξαν πως πρόκειται για πλαστικές κούκλες του σεξ, με πολλούς μάλιστα να σημειώνουν ότι η συγκεκριμένη κίνηση της ομάδας είναι απαράδεκτη.

Το αξιοσημείωτο είναι πως ορισμένες εξ αυτών είχαν πάνω τους ταμπέλες που διαφήμιζαν ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου, κάτι που απαγορεύεται στη χώρα. Συνολικά 30 κούκλες, 25 γυναικείες και πέντε ανδρικές, τοποθετήθηκαν στις άδειες θέσεις του γηπέδου. Οι τηλεθεατές πήραν χαμπάρι ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και η ομάδα αναγκάστηκε να απολογηθεί με ανάρτηση στο Instagram.

«Ζητάμε συγγνώμη από τους οπαδούς μας. Πρόθεσή μας ήταν να κάνουμε κάτι για να ελαφρύνει το κλίμα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Θα εργαστούμε σκληρά ώστε να μην συμβεί ξανά κάτι τέτοιο», σημείωνε η ανακοίνωση, έπειτα από τον σάλο που ξέσπασε.

Οι εξηγήσεις αυτές ωστόσο δεν έπεισαν τους πάντες με ορισμένους να σημειώνουν ότι «ήταν πάρα πολλοί αυτοί που ενέκριναν, μετέφεραν, έντυσαν και τοποθέτησαν τις κούκλες για να γίνει λάθος».

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It's not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL

— Devon Rowcliffe (@WhoAteTheSquid) May 17, 2020