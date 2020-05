Κορονοϊός Αγγλία: Κρίση και στα Μουσεία

Κορονοϊός Αγγλία: Μια καινούργια πραγματικότητα ξημερώνει στον κόσμο μετά την πανδημία του κορονοϊού. Ο τομέας του πολιτισμού φυσικά και δεν έμεινε αλώβητος, αντιθέτως μάλλον επλήγη πιο βαριά από όλους, υπό την έννοια ότι θέατρα, πινακοθήκες, μουσικές σκηνές και μουσεία κυριολεκτικά κατέβασαν στόρια. Σε αυτό το πλαίσιο και υπό την επιβεβλημένη κοινωνική αποστασιοποίηση, το Βρετανικό Μουσείο προσφέρει πλέον, δωρεάν στο Διαδίκτυο πάνω από το ήμισυ του καταλόγου έργων τέχνης που φιλοξενεί. Αυτό σημαίνει περίπου 4,5 εκατομμύρια έργα τέχνης και 1,9 εκατομμύρια φωτογραφίες.

Και μιλάμε για φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, που προσφέρουν όχι μόνο τη δυνατότητα της απόλαυσης, αλλά και της μελέτης ή της έρευνας, καθώς επιτρέπεται η εστίαση και η μετακίνηση πάνω στα αντικείμενα. Αυτή η τελευταία εκδοχή του online καταλόγου του Βρετανικού Μουσείου περιλαμβάνει περισσότερες από 280.000 φωτογραφίες που δίνονται στη δημοσιότητα για πρώτη φορά.

«Δουλέψαμε πολύ σκληρά για να σας φέρουμε νωρίς αυτή την εκδοχή ώστε να μπορέσετε να επιδοθείτε σε #museumfromhome ακόμη καλύτερα από ό,τι πριν» ανεγράφη στον λογαριασμό του British Museum στα social media.

Today we’re excited to launch a major revamp of our Collection online! 🏛📲

We’ve been working extra hard to bring you this update early so you can #MuseumFromHome even better than before.

Access the collection digitally wherever you are: https://t.co/a2CPohwarP pic.twitter.com/py0ppV4ktV

