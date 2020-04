Ελικόπτερο ΝΑΤΟ Κεφαλονιά: Τραγωδία στο Ιόνιο – Ένας νεκρός, πέντε αγνοούμενοι

Ελικόπτερο ΝΑΤΟ Κεφαλονιά: Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για το ελικόπτερο του ΝΑΤΟ που συνετρίβη στο Ιόνιο, ενώ σε αυτές συμμετέχει με το πρώτο φως της μέρας και το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Το ελικόπτερο Σικόρσκι CH 124 Sea King που απονηώθηκε από την καναδική φρεγάτα Φρεντέρικτον, είχε έξι επιβάτες, όλοι Καναδοί, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, όπως αναφέρει η Corriere della Sera. Η φρεγάτα του καναδικού ΠΝ απέπλευσε από το Χάλιφαξ τον Ιανουάριο, προκειμένου να συμμετάσχει για έξι μήνες σε γυμνάσια και άλλες αποστολές στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα. Πάνω σε αυτή βρισκόταν το ελικόπτερο, το οποίο πραγματοποιούσε πτήση στην Μεσόγειο. Γύρω στις 20:15 χάθηκαν τα ίχνη του από τα ραντάρ, που φαινόταν πως πετούσε πάνω από το Ιόνιο. Στην Ρώμη σήμανε συναγερμός και αμέσως άρχισαν οι έρευνες, με συντρίμμια του ελικοπτέρου να βρίσκονται 20 ναυτικά μίλια εκτός του ελληνικού FIR.

Την είδηση της συντριβής του ελικοπτέρου που μετείχε στην Νατοϊκή άσκηση «Reassurance», επιβεβαίωσαν και οι Ένοπλες Δυνάμεις του Καναδά λίγο αργότερα, χωρίς ωστόσο να προχωρήσουν σε περαιτέρω λεπτομέρειες, διευκρινίζοντας πως οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. «Η επαφή χάθηκε με το αεροσκάφος καθώς συμμετείχε σε συμμαχικά γυμνάσια στα ανοικτά της Ελλάδας. Καθώς η κατάσταση ακόμη εξελίσσεται, δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες να δώσουμε αυτή τη στιγμή», ανέφεραν αργά τη νύχτα. Η στρατιωτική διοίκηση του NATO στη Μονς, στο Βέλγιο, επιβεβαίωσε επίσης «την εξαφάνιση ελικοπτέρου» των καναδικών ένοπλων δυνάμεων και ότι «βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας». Σημειώνεται ότι δήλωση έκανε και ο Καναδός πρωθυπουργός Τζαστίν Τριντό, λέγοντας πως ενημερώθηκε για ελικόπτερο που κατέπεσε ανοικτά των ελληνικών ακτών.

1/2 Developing situation regarding our CH-148 Cyclone, deployed onboard HMCS FREDERICTON, which is currently contributing to Op #REASSURANCE.

Contact was lost with the aircraft as it was participating in Allied exercises off the coast of Greece.

