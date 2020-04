Ελένη Πετρουλάκη κέικ: Μια υγιεινή συνταγή, με γεύση… σοκολάτα

View this post on Instagram

👉Healthy chocolate cake 🍫 ❣️Υλικά για κέικ σοκολάτας 120γρ αλεύρι που φουσκώνει μόνο του ή αλεύρι για όλες τις χρήσεις (ιδανικά ολικής αλέσεως) 30γρ κακάο σκόνη 1/2 κουταλιά του γλυκού σόδα Λίγο αλάτι 140γρ (ιδανικά καστανή)ή 80γρ στεβια 60 γρ γιαουρτι 0-2% 180γρ νερό 60γρ λάδι ή (προτείνω λάδι καρύδας ή ελαιόλαδο ή φιστικοβουτυρο ή ταχίνι) Εσάνς βανίλιας 👉Εκτέλεση Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς. Λαδώνουμε ένα ταψί διαμέτρου 12 εκ. Σε ένα μεγάλο μπολ αναμιγνύουμε το αλεύρι, το κακάο, τη σόδα, το αλάτι και τη ζάχαρη. Σε ένα άλλο μπολ ανακατεύουμε το λάδι (ή βούτυρο) το γιαούρτι, το νερό και τη βανίλια. Τοποθετούμε τα υγρά υλικά στα στερεά και αναμιγνύουμε μέχρι να ομογενοποιηθουν (δεν χτυπάμε για πολύ ώρα όμως) Ρίχνουμε το μείγμα στο ταψί και ψήνουμε για 25 λεπτά. Μόλις είναι έτοιμο το βγάζουμε και το αφήνουμε να κρυώσει. Έτσι θα είναι πιο ζουμερό. Στα 100γρ Θερμίδες:239 Λιπαρά:12,73γρ Υδατάνθρακες:33,44γρ Πρωτεΐνες:3γρ Ένα κομμάτι μικρό 42γρ Θερμίδες:100 Λιπαρά: 5,3 Υδατάνθρακες: 14,8 Πρωτεΐνες:1,26 Όλη η συνταγή δίνει ένα κέικ περίπου 500γρ Η συνταγή είναι σε συνεργασια με την Διαιτολόγο -Διατροφολόγο Τζώρτζια Ζιώγου @newmediet_georgia_ziogos @fitlab.services @total_body_reset #staystrong #stayhealthy #stayhome #μενουμεσπιτι #spitimetineleni