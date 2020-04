Πετρουλάκη ασκήσεις για το σπίτι: Καλλίγραμμα πόδια… στο κρεβάτι

View this post on Instagram

#μενουμεσπιτι #spitimetineleni 10 min Legs Bed Workout ✌🏻 -10 λεπτά Ασκήσεις για πόδια στο κρεβάτι – 👉🏻Γυμνάσου στο σπίτι χωρίς εξοπλισμό. Και όμως μπορείς …No equipment Αυτές τις ασκήσεις χωρίς εξοπλισμό, μπορείς να κάνεις από την άνεση του σπιτιού σου. Στο κρεβάτι σου, φορώντας τις πιτζάμες σου 👌 Τα οφέλη της γυμναστικής στην υγεία και την ψυχολογία σου είναι γνωστά. Ειδικά αυτή τη περίοδο που όλοι μας μένουμε σπίτι. 10 λεπτά γυμναστικής κάθε μέρα είναι αρκετά για να είσαι υγιής και να νιώσεις ευεξία .. Το μόνο που χρειάζεται είναι καλή διάθεση , όρεξη και ….πιτζάμες 😜 👉🏻Ένα πρόγραμμα που μπορεί να εφαρμοστεί από όλους ανεξάρτητα το επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης. •Αρχάριοι (ένας κύκλος από ένα σετ για κάθε άσκηση) •Μεσαίο επίπεδο (2 κύκλοι από δυο σετ για κάθε άσκηση) •Προχωρημένοι (3 κύκλοι από 3 σετ για κάθε άσκηση) 👉🏻Το πρόγραμμα έχει ως στόχο Μυική ενδυνάμωση – Καύση λίπους και Μυική γράμμωση εφόσον κάνουμε παράλληλα και διατροφή. Οι ασκήσεις είναι πολύ απλές και μπορούμε να τις εκτελέσουμε εύκολα… Είμαι εδώ για εσάς να βοηθήσω οσο μπορώ να γίνει πιο εύκολη η παραμονή στα σπίτια μας.. Κάντε Tag φίλες – φίλους να τους παρακινήσετε… 👉🏻 Ανεβάστε στα στόρυ σας μέρος από το δικό σας πρόγραμμα με τα εξής Hashtag #spitimetineleni Τα καλύτερα θα τα ανεβάσω και εγώ στο προφίλ μου! Το πρόγραμμα είναι και για άντρες! @fitlab.services @total_body_reset @sugarfreeshops #staystrong #stayhealthy #stayhome #μενουμεσπιτι #spitimetineleni