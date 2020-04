Τραμπ – κορονοϊός: Πιέσεις για να κινηθεί ξανά η οικονομία στις ΗΠΑ

Τραμπ – κορονοϊός: Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τους θανάτους από την πανδημία covid-19 που προκάλεσε ο κορωνοϊός, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δέχεται ήδη κριτική για τις στρατηγικές που ακολούθησε. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί την Κίνα για απόκρυψη στοιχείων και αρνείται να παραδεχθεί ότι είχε υποτιμήσει την πανδημία. Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για τον κορωνοϊό τη Δευτέρα, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος δεν φάνηκε να έρχεται σε δύσκολη θέση όταν ρωτήθηκε για τα μέτρα που δεν πήρε.

Η ρεπόρτερ του CBS, Paula Reid ήταν εκείνη που στρίμωξε περισσότερο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, με την ερώτησή της: «Τι κάνατε τον προηγούμενο μήνα, τον Φεβρουάριο, όταν η πανδημία κάλπαζε;». Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Έκανα το καλύτερο δυνατό».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδειχνε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την επανεκκίνηση της αμερικανικής οικονομίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «πολλοί Αμερικανοί θέλουν να επιστρέψουν στις δουλειές τους», προσθέτοντας ότι «θα φροντίσουμε για τους ηλικιωμένους μας». Λίγα 24ωρα μετά, οι ΗΠΑ κατέγραφαν ρεκόρ θανάτων σε καθημερινή βάση, ενώ ήδη βρίσκονται στην κορυφή της σχετικής λίστας. Όσον αφορά την οικονομία της χώρας, σε ερώτηση για το αν θα συνεργαστεί με τους κυβερνήτες για το πότε θα άρει το lockdown, ο Τραμπ απάντησε ότι «εγώ έχω την ανώτερη εντολή για το πότε θα επανεκκινηθεί η οικονομία της χώρας».

Λίγη ώρα αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε στο Twitter του κατηγορίες εναντίον των ΜΜΕ στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι τα Μέσα υποτιμούσαν την κατάσταση από την αρχή.

