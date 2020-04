Μπόρις Τζόνσον νέα: Βγήκε από το νοσοκομείο ο Βρετανός πρωθυπουργός

Μπόρις Τζόνσον νέα: Εξιτήριο πήρε το μεσημέρι της Κυριακής ο Μπόρις Τζόνσον ο οποίος έφτασε μέχρι τη νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας μετά την προσβολή του με κορωνοϊό, όπως μεταδίδει το BBC. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Τζόνσον θα συνεχίσει την πορεία της πλήρους ανάρρωσής του στην πρωθυπουργική εξοχική κατοικία στο Τσέκερς Κορτ. Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός «δεν θα επιστρέψει άμεσα στα καθήκοντά του όπως τον συμβούλευσαν οι θεράποντες ιατροί του». Ο Μπόρις Τζόνσον «ευχαρίστησε τους πάντες στο νοσοκομείο St Thomas στο οποίο νοσηλεύτηκε για την θαυμάσια φροντίδα που έλαβε» πρόσθεσε η ίδια πηγή. «Όλες του οι σκέψεις βρίσκονται μαζί με όσους έχουν επηρεαστεί από την ασθένεια αυτή» κατέληξε ο εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Τζόνσον πήρε εξιτήριο μια εβδομάδα μετά την εισαγωγή του την περασμένη Κυριακή αρχικά για εξετάσεις καθώς η κατάσταση του δεν βελτιωνόταν επτά ημέρες από τη στιγμή που διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό. Μια ημέρα μετά, όμως, την περασμένη Δευτέρα η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η εισαγωγή του σε μονάδα εντατικής θεραπείας μέχρι την Πέμπτη. Από την πλευρά της η έγκυος μνηστή του Βρετανού πρωθυπουργού περιέγραψε τη χαρά της με τρεις αναρτήσεις στο Twitter. «Νιώθω απίστευτα τυχερή, υπήρχαν σκοτεινές στιγμές την περασμένη εβδομάδα, δεν θα μπορέσω ποτέ να το ξεπληρώσω στους εργαζομένους του νοσοκομείου Sh Thomas» έγραψε μεταξύ άλλων η Κάρι Σίμοντς.

I cannot thank our magnificent NHS enough. The staff at St Thomas’ Hospital have been incredible. I will never, ever be able to repay you and I will never stop thanking you. 🌈 — Carrie Symonds (@carriesymonds) April 12, 2020

There were times last week that were very dark indeed. My heart goes out to all those in similar situations, worried sick about their loved ones. — Carrie Symonds (@carriesymonds) April 12, 2020

Thank you also to everyone who sent such kind messages of support. Today I’m feeling incredibly lucky. — Carrie Symonds (@carriesymonds) April 12, 2020

