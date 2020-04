Απόφαση Eurogroup κορονοϊός: Όχι σε ομόλογα, 540 δισ. ευρώ για την πανδημία

Απόφαση Eurogroup κορονοϊός: Σε συμφωνία κατέληξαν οι «27» του Eurogroup σε μια τηλεδιάσκεψη-εξπρές η οποία ωστόσο είχε αναβληθεί τέσσερις φορές. Σύμφωνα με το ανεπίσημο κείμενο οι υπουργοί Οικονομικών κατέληξαν σε μια συμβιβαστική λύση. ;aμεση χρηματοδότηση 500 δισ. ευρώ στα κράτη μέλη – η οποία μαζί με τις παρεμβάσεις κρατών και ΕΚΤ θα φτάνει στα 3 τρισ. περίπου – και πρόσβαση στην πιστωτική γραμμή του ESM για όσο διαρκεί η κρίση του κορωνοϊού. Μετά, όπως αναφέρει το κείμενο, οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να παραμείνουν αφοσιωμένες στην ενδυνάμωση των οικονομιών τους. Η συμφωνία προβλέπει ελάχιστους όρους για την πρόσβαση των χωρών στις πιστωτικές γραμμές του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, που θα εστιάζουν στη χρηματοδότηση υγειονομικών δαπανών που σχετίζονται με τον ιό. Σε μία ένδειξη ότι η Ολλανδία υποχώρησε από την προηγούμενη σκληρή στάση της, δεν συνδέονται με τις πιστωτικές γραμμές οικονομικοί όροι, δήλωσαν οι πηγές.

Όπως διευκρίνισε πάντως ο Ολλανδός ΥΠΟΙΚ η βοήθεια από τον ESM για υγειονομικούς σκοπούς θα είναι άνευ όρων, αλλά η βοήθεια για την οικονομία θα είναι υπό όρους κάτι που βρίσκει «και λογικό και δίκαιο» Επίσης, πέρασε τελικά της Γερμανίας (και Αυστρίας και Ολλανδίας) καθώς απορρίφθηκαν τα κορωνοομόλογα, που πρότειναν Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα και άλλες χώρες. Η τηλεδιάσκεψη τελείωσε με χειροκροτήματα των συμμετεχόντων, όπως έγραψε στο τουίτερ ο εκπρόσωπος του Σεντένο.

Meeting ended with ministers clapping. Press conference in 15 minutes pic.twitter.com/OnZFAzzsDr — LuisRego (@ljrego) April 9, 2020

«Εξαιρετική συμφωνία μεταξύ των Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών ως απάντηση στον οικονομικό αντίκτυπο του κορονοϊού: 500 δισ. ευρώ άμεσα διαθέσιμα» έγραψε στο Twitter ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Μπρούνο Λεμέρ. Η Ισπανίδα υπουργός Οικονομικών Νάντια Καλβίνο δήλωσε σήμερα το βράδυ πως επιτεύχθηκε μια «καλή συμφωνία» ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ για να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Excellent accord entre ministres des Finances européens sur la réponse économique au #Coronavirus : 500 milliards d’euros disponibles immédiatement. Un fonds de relance à venir. L’Europe décide et se montre à la hauteur de la gravité de la crise. — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) April 9, 2020

Ολλανδός ΥΠΟΙΚ: Οικονομική βοήθεια υπό όρους -Όχι στα κορωνοομόλογα

«Οι τελευταίες μέρες ήταν εντατικές, αλλά επιτύχαμε ένα καλό αποτέλεσμα στο Eurogroup σήμερα. Έχουμε συνάψει λογικές συμφωνίες για τις Κάτω Χώρες και την Ευρώπη σχετικά με τις συνέπειες της κρίσης κορωνοϊού που αντιμετωπίζουμε. Έχουμε θέσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο στο τραπέζι που θα βοηθήσει τις χώρες να χρηματοδοτήσουν το υγειονομικό κόστος, θα βοηθήσει τις εταιρείες και τους εργαζομένους μας. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, θα συμβάλει επίσης στη μακροπρόθεσμη οικοδόμηση των εθνικών μας οικονομιών», ανέφερε ο Ολλανδός ΥΠΟΙΚ, Wopke Hoekstra.

«Καταλήξαμε σε μια καλή συμφωνία στο Eurogroup, ένα τριπλό δίχτυ ασφαλείας για εργαζόμενους, επιχειρήσεις και κράτη στην μάχη κατά του Covid-19», τόνισε με tweet της η Καλβίνο. «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τους κοινούς οικονομικούς μηχανισμούς οικονομικής ανάκαμψης», πρόσθεσε. «Ο ESM μπορεί να προσφέρει οικονομική βοήθεια σε χώρες χωρίς όρους για υεγιονομικά έξοδα. Θα διατεθεί επίσης για οικονομική στήριξη, αλλά με όρους. Αυτό είναι δίκαιο και λογικό. Είμαστε και θα παραμείνουμε αντίθετοι στα ομόλογα-corona. Πιστεύουμε ότι αυτή η ιδέα δεν θα βοηθήσει μακροπρόθεσμα την Ευρώπη ή την Ολλανδία», πρόσθεσε.

«Επιπλέον, συμφωνήσαμε για πρόσθετη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ για τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες μας, στήριξη της αγοράς εργασίας μας στο MFF και πρόσθετη υποστήριξη για ιατρική υποστήριξη σε ένα ευρωπαϊκό ταμείο έκτακτης ανάγκης στο οποίο οι χώρες μπορούν να συνεισφέρουν εθελοντικά. Με αυτό το πακέτο θα βοηθήσουμε τις χώρες που έχουν ανάγκη βραχυπρόθεσμα, ενώ παράλληλα θα οικοδομήσουμε ανθεκτικές οικονομίες μακροπρόθεσμα. Πρόκειται για ένα ισχυρό και ευαίσθητο σημάδι ευρωπαϊκής αλληλεγγύης», κατέληξε ο Ολλανδός ΥΠΟΙΚ.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής των FT στις Βρυξέλλες το κρίσιμο σημείο έγκειται στην παράγραφο 16 για τον ESM: «Η μόνη απαίτηση για πρόσβαση στη γραμμή πίστωσης θα είναι ότι τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ που ζητούν υποστήριξη θα δεσμευτούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη γραμμή για να στηρίξουν την εγχώρια χρηματοδότηση του άμεσου και έμμεσου κόστους υγειονομικής περίθαλψης, θεραπείας και πρόληψης λόγω του COVID 19».

Στο πλαίσιο του συμβιβασμού, ο Μάριο Σεντένο θα στείλει επιστολή στους ηγέτες της ΕΕ, αναφέροντας ότι μερικές πρωτεύουσες τάσσονται υπέρ των κορωνοομολόγων και άλλες όχι. Ωστόσο, η αμοιβαία αναγνώριση του χρέους δεν αναφέρεται στο επίσημο έγγραφο.

Breaking: EU finance ministers have reached agreement on a European rescue plan. The ESM element has been agreed, the European Commission's SURE package, mobilising up to 100bn has been agreed, + the EIB pan European guarantee scheme has been agreed. Netherlands on board: source — Tony Connelly (@tconnellyRTE) April 9, 2020

Η συνεδρίαση-θρίλερ με τις διαρκείς αναβολές

Η συνεδρίαση μετετράπη σε θρίλερ καθώς επρόκειτο να ξεκινήσει στις 6 ώρα Ελλάδος και μετά από διαρκείς αναβολές, ξεκίνησε στις 22:30 (ώρα Ελλάδος). «Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση του Eurogroup. Θα αρχίσει στις 21.30 ώρα Βρυξελλών» έγραψε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο εκπρόσωπος του προέδρου του Συμβουλίου, Λουίς Ρέγκο.

Ok, we are ready to start the #Eurogroup meeting.

It will begin at 21.30 Brussels time.

Apologies to all those following this. https://t.co/ob4TYRbEfL — LuisRego (@ljrego) April 9, 2020

«Είμαστε πολύ κοντά σε μία συμφωνία. Πιστεύω – εξακολουθώ να πιστεύω – ότι αυτή τη φορά θα αρθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων. Και θα δείξουμε το αναγκαίο πνεύμα συμβιβασμού, το οποίο είναι το θεμέλιο της Ένωσης μας», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Μάριο Σεντένο.

Σεντένο: Δεν υπάρχουν ταξιδιώτες α’ θέσης -Θα κολυμπήσουμε ή θα βουλιάξουμε μαζί

Δεν υπάρχουν ταξιδιώτες πρώτης θέσης στην κρίση του κορωνοϊού, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του πριν από την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup. «Είτε θα βουλιάξουμε είτε θα κολυμπήσουμε μαζί», πρόσθεσε.

We are very close to an agreement. I trust – I still trust – that this time we will ALL rise to the occasion. And show the necessary spirit of compromise, which is the bedrock of our Union #Eurogroup #COVIDー19 pic.twitter.com/C6TVYSbIET — Mário Centeno (@mariofcenteno) April 9, 2020

Η πλήρης δήλωση του προέδρου του Eurogroup έχει ως εξής:

«Καθώς ξεκινάμε ξανά τη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα το απόγευμα, πολλά είναι αυτά που διακυβεύονται. Καλώ όλους τους υπουργούς Οικονομικών να συμφωνήσουν σε ένα τολμηρό και φιλόδοξο σχέδιο για να προστατεύσουμε τις οικονομίες μας, αντιδρώντας σε αυτή την κοινή απειλή. Ένα δίχτυ ασφάλειας για την Ευρώπη για την προστασία των εργαζομένων μας, των επιχειρήσεων μας και της χρηματοδότησης των χωρών μας. Ένα σχέδιο που μας δίνει την ελπίδα ότι θα ξεπεράσουμε την κρίση καθώς μπαίνουμε σε ύφεση. Σε αυτό είμαστε μαζί. Όλοι με περιορισμούς στις μετακινήσεις, με τα θύματα να αυξάνονται κάθε ώρα και χωρίς να είναι ορατό το τέλος. Κάθε ώρα μας υπενθυμίζεται ότι αυτός ο ιός είναι τυφλός. Τυφλός στις σημαίες μας, στο φύλο, στο χρώμα ή την κοινωνική τάξη. Δεν υπάρχουν ταξιδιώτες πρώτης θέσης. Είτε θα βουλιάξουμε είτε θα κολυμπήσουμε μαζί. Αυτή είναι μία αληθινή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αφορά όλο τον κόσμο.

Τα καλά νέα είναι ότι είμαστε πολύ κοντά σε μία συμφωνία. Πιστεύω – εξακολουθώ να πιστεύω – ότι αυτή τη φορά θα αρθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων. Και θα δείξουμε το αναγκαίο πνεύμα συμβιβασμού, το οποίο είναι το θεμέλιο της Ένωσης μας».

Ικανοποίηση Σταϊκούρα

Μετά την ολοκλήρωση του Eurogroup ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε τα εξής για τις αποφάσεις της Ευρωομάδας: «Το Eurogroup κατέληξε τελικά, σε συμφωνία, μέσα από συμβιβασμούς. Μια ικανοποιητική συμφωνία που προσφέρει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπισθούν οι πρωτόγνωρες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Μία συμφωνία που έρχεται να συμπληρώσει τις πολύ θετικές πρόσφατες αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών για δημοσιονομική ευελιξία και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για ενίσχυση της ρευστότητας.

Πρόκειται για ένα νέο πακέτο μέτρων, τόσο για την αντιμετώπιση της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης, όσο και για τη μεταγενέστερη ανάταξη των ευρωπαϊκών οικονομιών. Ως προς την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, προβλέπεται αυξημένη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, υλοποίηση ενός προσωρινού προγράμματος για τη διασφάλιση θέσεων εργασίας, και ενεργοποίηση της προληπτικής πιστοληπτικής γραμμής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, προσαρμοσμένης στις τρέχουσες υγειονομικές ανάγκες.

Στόχος αυτού του πακέτου μέτρων, συνολικού ύψους άνω των 500 δισ. ευρώ (540), είναι η ενίσχυση των υγειονομικών συστημάτων, η τόνωση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, ο περιορισμός της διόγκωσης της ανεργίας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ως προς την αναγκαία επανεκκίνηση της οικονομίας, προβλέπεται η δρομολόγηση ενός ταμείου ανάκαμψης, με χρηματοδότησή του από «καινοτόμα χρηματοοικονομικά εργαλεία», καθώς και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, μέσα από την αναδιάταξη του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου. Η σημερινή, θετική απόφαση θα πρέπει να αποτελέσει το εφαλτήριο για ακόμη πιο φιλόδοξες – μελλοντικά – ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, με άγρυπνο το «μάτι» στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού, αλλά και με το βλέμμα στραμμένο στην επιστροφή της οικονομίας στην κανονικότητα».

Τα χαρακτηριστικά της συμφωνίας:

– Η μεγάλη μάχη για το ευρωομόλογο, οδήγησε τελικά σε μια συμφωνία για ένα νέο χρηματοδοτικό «εργαλείο», για το οποίο μιλά το ανακοινωθέν του Eurοgroup. Η μορφή και οι όροι του όμως, παραπέμφθηκε να συμφωνηθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αν και γενικόλογη, η διατύπωση δέσμευσης φαίνεται να ικανοποίησε τον Ιταλό υπουργό Οικονομικών. Μέχρι να λάβει σάρκα και οστά όμως το εργαλείο ή Ταμείο αυτό -εφόσον τελικώς συμφωνηθεί πράγματι- μπορεί να χρειαστεί να περάσουν και μήνες ακόμη για να λειτουργήσει.

– Αφού δεν ήρθε το ευρωομόλογο του 1 τρισ. ευρώ , το πακέτο μέτρων από ESM, Κομισιόν και ΕΤΕΠ παρέμεινε στα 540 δισ. ευρώ. Το μισό τρισ. ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που συμφωνήθηκε ποτέ στα χρονικά να δαπανήσει η ΕΕ. Το ποσό δεν εντυπωσιάζει για τα μεγέθη της Ευρωζώνης (ειδικά αν μπορούσε και έπρεπε να συγκριθεί με τα 2,3 τρισ. που ρίχνουν στη μάχη οι ΗΠΑ). Είναι όμως σχεδόν «έτοιμα λεφτά» ( μισός ESM σχεδόν) και μόνον «για αρχή». Αλλά μαζί με το «μπαζούκας» της ΕΚΤ, η ένεση ξεπερνά τα 1 τρισ. ευρώ.

– Η άλλη μεγάλη συζήτηση αφορούσε τους όρους των χαμηλότοκων δανείων από τον ESM, για όσους τα χρειαστούν. Η σολομώντειος λύση ήταν «ό,τι αφορά την Υγεία (πχ φάρμακα, μάσκες, αντισηπτικά, απολυμάνσεις κλπ) δίδεται με διαδικασίες εξπρές. Οτιδήποτε άλλο όμως (πχ για επενδύσεις και «ανοικοδόμηση» μετά την καταστροφή, για κάθε ευρώ που θα ζητάει ένα κράτος θα δέχεται και όρους. Και ενώ δεν χρειάζονται μέτρα αν «ξωκείλει» ένα κράτος μέλος δημοσιονομικά, αν ζητήσει λεφτά από τον ESM μπαίνει σε μονοπάτι όρων και λιτότητας μέχρι να τα επιστρέψει -έστω και χωρίς Τρόικα. Εκτός από Ιταλία και Ισπανία, θα ήταν έκπληξη να έσπευδε πρώτη κάποια άλλη χώρα για να ζητήσει αυτήν την αυστηρή βοήθεια.