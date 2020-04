Ιταλία – Ολλανδία Eurogroup: Άγριος καυγάς για την ευρωπαϊκή στήριξη “χωρίς μνημόνια”

Ιταλία – Ολλανδία Eurogroup: Oι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν στις ολονύκτιες διαβουλεύσεις που είχαν σε μία μεγαλύτερη στήριξη των οικονομιών τους που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό, με τον πρόεδρο του Eurogroup Μάριο Σεντένο, να ανακοινώνει σήμερα το πρωί τη διακοπή των συζητήσεων έως αύριο, Πέμπτη. Διπλωματικές πηγές και αξιωματούχοι ανέφεραν ότι μία διαμάχη της Ιταλίας με την Ολλανδία, σχετικά με τους όρους που θα έπρεπε να συνοδεύουν τη χορήγηση πιστώσεων στις χώρες για την αντιμετώπιση της πανδημίας, μπλόκαρε την πρόοδο για τη συμφωνία σε ένα πακέτο μέτρων ύψους μισού τρισ. ευρώ. “Μετά από 16 ώρες συζητήσεων φτάσαμε κοντά σε μία συμφωνία, αλλά δεν είμαστε ακόμη εκεί”, δήλωσε ο Σεντένο, προσθέτοντας: “Διέκοψα το Eurogroup και θα συνεχίσουμε αύριο”.

Οι υπουργοί Οικονομικών άρχισαν χθες στις 17.30 (ώρα Ελλάδας) τις συζητήσεις τους, οι οποίες κράτησαν όλη τη νύχτα με διάφορα διαλείμματα προκειμένου να υπάρξουν διμερείς διαπραγματεύσεις, προσπαθώντας να συμφωνήσουν σε ένα πακέτο μέτρων για να βοηθήσουν τις χώρες, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Ήλπιζαν να συμφωνήσουν σε ένα πακέτο ύψους μισού τρισ. ευρώ για να περιορίσουν το οικονομικό πλήγμα, να χρηματοδοτήσουν την ανάκαμψη της οικονομίας από την πανδημία και να αφήσουν πίσω τις διαφορετικές απόψεις που έχουν βλάψει τις σχέσεις τους.

After 16h of discussions we came close to a deal but we are not there yet.

I suspended the #Eurogroup & continue tomorrow, thu.

My goal remains: A strong EU safety net against fallout of #covid19 (to shield workers, firms &countries)& commit/ to a sizeable recovery plan pic.twitter.com/kGHoURgdrv

— Mário Centeno (@mariofcenteno) April 8, 2020