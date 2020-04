Bill Withers πέθανε: “Έφυγε” ο τραγουδιστής του διαχρονικού «Ain’t No Sunshine»

Bill Withers πέθανε: Ένας σπουδαίος ερμηνευτής και μουσικός, ο Αμερικανός Bill Withers, που τροφοδότησε την διεθνή μουσική σκηνή με υπέροχα τραγούδια όπως τα «Ain’t No Sunshine» και «Lean On Me», «Use Me», «Just the Two of Us», «Grandma’s Hands» κ.α. έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 81 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες ο θάνατός του προήλθε από επιπλοκές καρδιακής πάθησης.

Αν και παρέμεινε μουσικά ενεργός για μικρό χρονικό διάστημα, από το 1970 έως το 1985, πολλά τραγούδια του έγιναν επιτυχίες. Κατά την διάρκεια της καριέρας του τιμήθηκε με τρία βραβεία Γκράμι ενώ υπήρξε υποψήφιος για άλλα τέσσερα αντίστοιχα μουσικά βραβεία. Παράλληλα, το 2015 το όνομά του μπήκε στο Rock n’ Roll Hall of Fame.

Αξίζει να σημειωθεί πως η επιτυχία του «Lean On Me» έχει γίνει το σήμα – κατατεθέν στη μάχη ενάντια στον φονικό κορωνοϊό καθώς πολλοί , μεταξύ των οποίων γιατροί, νοσηλευτές αλλά και χοροωδίες το τραγουδούν αυτές τις ημέρες στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης.

«Παρότι επέλεξε να μοιράζεται την προσωπική του ζωή μόνον με την οικογένειά του και τους φίλους του, η μουσική του θα ανήκει για πάντα στον κόσμο. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμες προσευχόμσαστε η μουσική του να προσφέρει παρηγοριά και ψυχαγωγία όσο οι θαυμαστές του μένουν κοντά στους αγαπημένους τους» αναφέρει, μεταξύ άλλων, η συγκινητική δήλωση της οικογένειάς του.