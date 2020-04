Κορονοϊός και σχέσεις: Ζευγάρι δίνει ερωτικό ραντεβού στα κλειστά σύνορα Δανίας – Γερμανίας

Κορονοϊός και σχέσεις: Κάθε ημέρα συναντιούνται στο συνοριακό πέρασμα Άβεντοφτ ανάμεσα στη Δανία και τη Γερμανία. Τα σύνορα έχουν κλείσει, στο πλαίσιο των μέτρων για τον κορονοϊό. Αυτό όμως δεν τους σταμάτησε. Η 85χρονη Ίνγκα Ράσμουσεν και ο 89χρονος Κάρστεν Τούτσεν έγιναν διάσημοι για αυτά τα ασυνήθιστα ραντεβού τους όταν τους έβγαλε μια φωτογραφία δήμαρχος της περιοχής, που περνούσε από το σημείο με το ποδήλατό του. Οι δύο ηλικιωμένοι κάθονται στα σύνορα, ο καθένας στην πλευρά της χώρας του, συζητούν, πίνουν κάτι και γευματίζουν. Η Ίνγκα φτάνει εκεί οδικώς από την πόλη Gallehus στη Δανία. Ο Κάρστεν πηγαίνει με το ποδήλατο του, από την πόλη Suderlugum όπου ζει. Καμιά φορά παίρνει μαζί του και ένα μπουκάλι σναπς, αλλά η Ίνγκα προτιμά τον καφέ. «Εξάλλου, πρέπει να οδηγήσω και ένα αυτοκίνητο», εξήγησε στην εφημερίδα “Der Nordschleswiger”.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε πριν από δύο χρόνια και το τελευταίο έτος περνούν σχεδόν κάθε ημέρα μαζί. Έστω και λίγο διαφορετικά τώρα τελευταία εξαιτίας της κρισιμότητας της κατάστασης και τα μέτρα προστασίας ενάντια στον επικίνδυνο ιό. «Είναι λυπηρό, αλλά δεν μπορούμε να το αλλάξουμε», είπε η Ίνγκα σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, και έτσι, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες περιστάσεις, συναντιούνται με τον αγαπημένο της, Κάρστεν, και κάνουν σχέδια για το μέλλον. Όταν τελειώσει αυτή η περιπέτεια, θέλουν να ταξιδέψουν ξανά μαζί, όπως έχουν κάνει και στο παρελθόν, και δεν παύουν στιγμή να ονειρεύονται το κοινό μέλλον τους…

Σεξ και κορονοϊός: Τι γίνεται με τον έρωτα, τις σχέσεις και τις στενές επαφές στην εποχή του κορονοϊού

Καθώς τα κρούσματα του κορονοϊού αυξάνονται, οι άνθρωποι ανά τον κόσμο λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα. Η κοινωνική απόσταση, όπως ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αποτελεί πρακτική του να διατηρούν οι άνθρωποι μια απόσταση τουλάχιστον 0,91 μέτρων από κάποιον που βήχει ή φτερνίζεται και των γύρω του. Τι γίνεται όμως με τον έρωτα, τις σχέσεις και τις στενές επαφές στην εποχή του κορονοϊού; Το παρακάτω βίντεο παρουσιάζει πώς είναι, ή πώς θα είναι, ο έρωτας στα χρόνια της πανδημίας, και έχει ως τίτλο “Love in the time of coronavirus (washing your hands is sexy now!)” (ελλ.βλ. «Η αγάπη στην εποχή του κορονοϊού / το να πλένεις τα χέρια σου είναι σέξι τώρα!). Πρόκειται για μία ερωτική ιστορία με πολύ χιούμορ και αναφορές στον ιό.