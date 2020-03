Νέα Υόρκη κορονοϊός: Η “κραυγή” του κυβερνήτη – “Σας παρακαλώ, βοηθήστε μας”

Νέα Υόρκη κορονοϊός: Ο αριθμός των νεκρών που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού στις ΗΠΑ ξεπέρασε τους 3.000 το βράδυ της Δευτέρας, ενώ ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων ξεπέρασε τα 163.000, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς. Οι ΗΠΑ είναι μακράν η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στον κόσμο (163.429), ενώ οι θάνατοι εξαιτίας της ασθένειας COVID-19 έχουν φθάσει πλέον τους 3.008. Το ορόσημο των 2.000 θανάτων ξεπεράστηκε μόλις το Σάββατο. Τον πρώτο θάνατο στελέχους των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ εξαιτίας του κορωνοϊού ανακοίνωσε το Πεντάγωνο τη Δευτέρα, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα ότι καταγράφηκε νέα μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων μόλυνσης στις τάξεις του στρατεύματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το θύμα ήταν Εθνοφρουρός στο Νιού Τζέρσι που είχε βρεθεί θετικός στην COVID-19, την ασθένεια που προκαλεί ο κορωνοϊός, και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο από την 21η Μαρτίου. Πέθανε το Σάββατο, διευκρίνισε το Πεντάγωνο. «Είναι μια ημέρα θλίψης για το υπουργείο Άμυνας καθώς χάσαμε τον πρώτο Αμερικανό στρατιωτικό εξαιτίας του κορωνοϊού», τόνισε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Μαρκ Έσπερ, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Πενταγώνου. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για τον θανόντα.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι έχει διαγνωστεί η μόλυνση 568 στελεχών των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων από τον SARS-CoV-2, ενώ ο αριθμός τους ανερχόταν σε 280 την Πέμπτη. Εξάλλου, πάνω από 450 στελέχη του πολιτικού προσωπικού του υπουργείου Άμυνας, συμβασιούχοι και εξαρτημένα μέλη οικογενειών στρατιωτικών έχουν επίσης μολυνθεί, κατά την ίδια πηγή. Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters μετέδωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το Πεντάγωνο αποφάσισε να μη δημοσιοποιεί αναλυτικά δεδομένα για τα κρούσματα μόλυνσης στελεχών του από τον κορωνοϊό, διότι ανησυχεί πως οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από αντιπάλους των ΗΠΑ.

Έχοντας εκφράσει αντιθέσεις στους χειρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα της αντιμετώπισης του κορωνοϊού, ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, της «Ουχάν» των ΗΠΑ, τονίζει σε έντονο ύφος, μέσω της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου, ότι σε αυτή τη συγκυρία δεν θα πρέπει να μπαίνουν στη μέση πολιτικές σκοπιμότητες και συμφέροντα. «Ξεχνάμε την πολιτική, ξεχνάμε την πολιτική! Έχουμε εθνική κρίση. Είμαστε σε πόλεμο. Δεν υπάρχει πολιτική. Δεν υπάρχει κόκκινο και μπλε. Είναι κόκκινο, άσπρο και μπλε. Ας ξεπεράσουμε τα ιδεολογικά εμπόδια», τόνισε, μεταξύ άλλων ο Κουόμο.

Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης απηύθυνε ισχυρή έκκληση προς τους επαγγελματίες του τομέα υγείας αλλού, να μεταβούν στην πολιτεία και να βοηθήσουν το υπερφορτωμένο σύστημα υγείας. «Σας παρακαλώ, ελάτε τώρα να μας βοηθήσετε στη Νέα Υόρκη», είπε ο Κουόμο κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων σε αυτοσχέδιο νοσοκομείο που έχει στηθεί στο συνεδριακό κέντρο Τζέικομπ Κ. Τζάβιτς στο Μανχάταν.

Ο κυβερνήτης τόνισε πως 66.497 άνθρωποι έχουν εξετασθεί και βρέθηκαν θετικοί στον ιό στην Νέα Υόρκη, 7.000 επιπλέον από την Κυριακή και πως 1.218 Νεοϋορκέζοι έχουν πεθάνει από τον ιό, μια αύξηση από τους 965 θανάτους την Κυριακή. Απηύθυνε έκκληση για ενότητα και διακομματική συνεργασία στην μάχη κατά του ιού. Υποσχέθηκε πως οι εργαζόμενοι στον τομέα υγείας της Νέας Υόρκης θα ανταποδώσουν τη χάρη, προσφέροντας βοήθεια σε άλλα μέρη της χώρας που ίσως χρειαστούν βοήθεια στο μέλλον. Όπως τόνισε, συμφωνεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι η μάχη του νέου κορωνοϊού παρομοιάζεται με πόλεμο. «Οπότε, ας δράσουμε με αυτό τον τρόπο», ανέφερε.

NY Gov. Andrew Cuomo: "Forget the politics. Forget the politics! We have a national crisis. We are at war. There is no politics. There is no red and blue. It's red, white and blue. So let's get over it." https://t.co/WE7OSi25s4 pic.twitter.com/lVWxrrloNV

— ABC News (@ABC) March 30, 2020