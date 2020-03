Τζόνσον κορονοϊός: Θετικός στον ιό ο πρωθυπουργός της Βρετανίας

Τζόνσον κορονοϊός: Θετικός στον κορονοϊό και ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον. Ο Μπόρις Τζόνσον πόσταρε ένα βίντεο μερικών δευτερολέπτων στο Twitter στο οποίο ανακαίνωσε ότι διαγνώσθηκε θετικός στον κορωνοϊό και ότι εμφάνισε ήπια συμπτώματα το τελευταίο 24ωρο. «Τις τελευταίες ώρες ανέπτυξα ήπια συμπτώματα και το τεστ έδειξε ότι είμαι θετικός στον ιό. Είμαι σε αυτοαπομόνωση, αλλά συνεχίζω να ηγούμαι της κυβέρνησης μέσω τηλεδιασκέψεων καθώς δίνουμε τη μάχη ενάντια στον ιό. Μαζί θα τον καταπολεμήσουμε».

Χθες ο Μπόρις Τζόνσον, μάλιστα, βγήκε στην πόρτα της πρωθυπουργικής κατοικίας της Βρετανίας, στο περίφημο Νο 10, και χειροκρότησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των βρετανικών νοσοκομείων που δίνουν τη δική τους μάχη έναντι στον κορωνοϊό. Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε: «Αφότου εμφάνισε ήπια συμπτώματα χθες, Πέμπτη 26 Μαρτίου, ο πρωθυπουργός έκανε τεστ για τον κορωνοϊό έπειτα από συμβουλή του επικεφαλής των υπηρεσιών υγείας της Αγγλίας, Κρις Γουίτι. Το τεστ έγινε στην Ντάουνινγκ Στριτ από προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας και το αποτέλεσμα ήταν θετικό. Ακολουθώντας τις οδηγίες, ο πρωθυπουργός αυτοαπομονώθηκε στην Ντάουνινγκ Στριτ. Συνεχίζει να ηγείται των προσπαθειών της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού».

Στη Βρετανία κατέληξαν άλλοι 115 άνθρωποι τις τελευταίες 24 ώρες, έχοντας νοσήσει από τον νέο κοροναϊό, με αποτέλεσμα το σύνολο των νεκρών στη χώρα να ανέρχεται πλέον σε 578, την ώρα που ο αριθμός των κρουσμάτων που έχουν επίσημα καταγραφεί πέρασε το φράγμα των 10.000, έγινε γνωστό από το υπουργείο Υγείας. Είναι η πρώτη φορά που ο ημερήσιος απολογισμός, που δίνουν στη δημοσιότητα οι βρετανικές αρχές, κάνει λόγο για πάνω από 100 θανάτους σε διάστημα 24 ωρών, καταδεικνύοντας την επιτάχυνση της επιδημίας.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

