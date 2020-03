Κορονοϊός Αγγλία: 181 νεκροί σε μια μέρα στην Βρετανία

Κορονοϊός Αγγλία: Τη δραματική έξαρση του κορωνοϊού στη Βρετανία δείχνουν τα στοιχεία, καθώς 181 θάνατοι σημειώθηκαν σε διάστημα μόλις 24 ωρών, ανεβάζοντας τον αριθμό των απωλειών σε 759. Την έξαρση της πανδημίας φανερώνουν και τα στοιχεία για τα κρούσματα, καθώς έχουν καταγραφεί 14.579, με τα 2.921 να προστίθενται μόλις το τελευταίο 24ωρο. Στη Σκοτία, επιπλέον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανεβάζοντας τον αριθμό στους 33, ενώ τα κρούσματα αυξήθηκαν από τα 894 στα 1.059.

Στην Ουαλία, 34 άνθρωποι έχουν πεθάνει με τους 6 την τελευταία ημέρα, ενώ στη βόρεια Ιρλανδία, οι αρχές επιβεβαίωσαν τρεις επιπλέον θανάτους, εν συνόλω 13. Τα στοιχεία έρχονται λίγο μετά την ανακοίνωση ότι ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ εντοπίστηκαν θετικοί στον κορωνοϊό. Και οι δύο υποστήριξαν ότι έχουν ήπια συμπτώματα και ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται από το σπίτι, σε καθεστώς απομόνωσης.

Θετικός βρέθηκε στον κορονοϊό ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, σύμφωνα με ανακοίνωση από την κυβέρνηση που έγινε λίγες ώρες πριν. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας παρουσιάζει ήπια συμπτώματα. «Τις τελευταίες 24 ώρες έχω αναπτύξει ήπια συμπτώματα και έχω βρεθεί θετικός στον κορονοϊό», δήλωσε ο Τζόνσον.

Εκπρόσωπος της Downing Street δήλωσε: «Μετά από ήπια συμπτώματα που εμφάνισε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός, έκανε το τεστ για κορονοϊό με την προσωπική συμβουλή του Chief Medical Officer της Αγγλίας, καθηγητή Chris Whitty. Το τεστ διεξήχθη στο Νο 10 (η κατοικία του πρωθυπουργού) από το προσωπικό του NHS και το αποτέλεσμα της δοκιμής ήταν θετικό. Σύμφωνα με τις οδηγίες των γιατρών, ο πρωθυπουργός απομονώθηκε στην Downing Street. Συνεχίζει να ηγείται της κυβέρνησης στον πόλεμο κατά του κορονοϊού».

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020