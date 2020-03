ΗΠΑ κορονοϊός: “Κάνουμε εξαιρετική δουλειά, εσείς… να πλένετε χέρια”, λέει ο Τραμπ

ΗΠΑ κορονοϊός: Μήνυμα στους Αμερικανούς πολίτες έστειλε με βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αυτό, ζήτησε από τον κόσμο να πλένει τα χέρια του και να τηρεί τους κανόνες υγιεινής, ενώ τόνισε πως η κυβέρνηση και το σύστημα υγείας κάνουν εξαιρετική δουλειά.

«Είναι ένας αόρατος εχθρός, που έχει επηρεάσει πάνω από 120 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάνουμε εξαιρετική δουλειά όλοι μας, οι γιατροί, οι νοσηλευτές. Εσείς, πρέπει να πλένετε τα χέρια σας, να τηρείτε τους κανόνες υγιεινής και να κάθεστε στο σπίτι σας, σα να μην υπάρχει άλλο μέρος στον κόσμο για να πάτε. Μαζί, ενωμένοι και δυνατοί θα επικρατήσουμε» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η πανδημία του κορωνοϊού σκότωσε περισσότερους από 100 ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες τις τελευταίες 24 ώρες, αυξάνοντας σε 389 τον αριθμό των νεκρών. Οι πολιτείες της Νέας Υόρκης, της Ουάσινγκτον και της Καλιφόρνιας είναι οι εστίες της επιδημίας που έχει μολύνει τουλάχιστον 30.000 ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

STRONG & UNITED, WE WILL PREVAIL! GOD BLESS THE USA!!pic.twitter.com/T6UCyaPRIy

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 23, 2020