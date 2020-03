Σούπερ μάρκετ κορονοϊός: Από ‘δω η Μέρκελ, από ‘κει ο Παπαδημούλης

Σούπερ μάρκετ κορονοϊός: Στο σούπερ μάρκετ όπου κάνει συνήθως τις αγορές της, στο κέντρο του Βερολίνου, βρέθηκε και χθες η Καγκελάριος ‘Αγγελα Μέρκελ. Όπως μεταδίδει η εφημερίδα BILD και άλλα γερμανικά μέσα, η καγκελάριος ήταν χαλαρή, δεν φορούσε μάσκα ή γάντια, και αγόρασε πολύ λίγα πράγματα – μεταξύ άλλων κρασί, σαπούνι και δυο ρολά χαρτί τουαλέτας, δίνοντας το «καλό παράδειγμα» όπως σχολίασαν πολλοί χρήστες στο Twitter.

Η Μέρκελ έχει τις τελευταίες ημέρες χαρακτηρίσει επανειλημμένα «μη αλληλέγγυα συμπεριφορά» τις αγορές πανικού που παρατηρούνται καθημερινά και στη Γερμανία, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι θα υπάρχει επάρκεια αγαθών στην αγορά.

In these times of crazed panic-buying, here's Angela Merkel showing how it's done:

– one (1) pack of toilet roll

– a smattering of sundry items

– four (4) bottles of wine

This is the correct procedure. https://t.co/TMAkshKAlk

— Jeremy Cliffe (@JeremyCliffe) March 21, 2020