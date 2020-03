My Style Rocks gala: Η αποχώρηση του επεισοδίου και το «πάγωμα» της εκπομπής

My Style Rocks gala: Πρόωρα ρίχνει αυλαία και το My Style Rocks που παρουσίασε εκτάκτως την Παρασκευή το τελευταίο Gala που έχει γυριστεί. Όπως και με όλες τις τηλεοπτικές παραγωγές στη χώρα – τελευταίο παράδειγμα η σειρά «8 Λέξεις» που διαθέτει ακόμη μερικά νέα επεισόδια – έτσι και για το My Style Rocks, τα γυρίσματα σταμάτησαν στις αρχές Μαρτίου, όταν και η κυβέρνηση άρχισε να λαμβάνει έκτακτα μέτρα περιορισμού μετάδοσης του ιού. Έτσι, τα γυρισμένα επεισόδια ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής, ενώ το τελευταίο Gala, που θα ολοκληρώσει την εβδομάδα, αλλάζει ημέρα και ώρα. Αντί για το μεσημέρι της Κυριακής, το My Style Rocks Gala, θα προβληθεί το βράδυ της Παρασκευής στις 22.30.

Παραμένει άγνωστο αν και πότε θα μπορέσει η παραγωγή να επιστρέψει στα γυρίσματα για νέα επεισόδια του My Style Rocks. Τις στιλιστικές και φωνητικές τους ικανότητες, μας έδειξαν τα κορίτσια στο Gala του My Style Rocks, χθες στις 22.30, στον ΣΚΑΪ σε μια βραδιά όπου κλήθηκαν να υποδυθούν το αγαπημένο τους Singing Idol. Η Κατερίνα Στικούδη καλωσόρισε την λαμπερή Νίνα Λοτσάρη που πήρε θέση δίπλα στην κριτική επιτροπή, σε ένα επεισόδιο που έχει γυριστεί πριν μπουν σε εφαρμογή τα νέα μέτρα για τον κορωνοϊό. Το κενό του My Style Rocks, ο ΣΚΑΪ το καλύπτει με μια ακόμη ενημερωτική εκπομπή στον ρυθμό της έκτακτης κατάστασης που δημιουργεί ο κορωνοϊός. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή ο Νίκος Στραβελάκης, και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 17.05 η Εύα Αντωνοπούλου θα παρουσιάζουν όλες τις… Εξελίξεις Live που αφορούν στην πανδημία του κορωνοϊού.

My Style Rocks gala: Η νικήτρια της εβδομάδας

My Style Rocks gala: Η χθεσινή αποχώρηση

Το «My Style Gala», το τελευταίο για την ώρα εκτός από πολύ μόδα και σόου είχε και μια απρόσμενη αποχώρηση καθώς από το ριάλιτι μόδας έφυγε ένα από τα φαβορί του διαγωνισμού. Η παίκτρια που αποχώρησε τόσο νωρίς από το παιχνίδι είναι η Κιάρα Μαρκέζη. Το έπαθλο αλλά και τις εντυπώσεις έκλεψε η Τόνια Κούμπα.

My Style Rocks gala: Η Κιάρα Μαρκέζη αποχώρησε από το επεισόδιο

