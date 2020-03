Έβρος στρατός: Νέα επιχείρηση, Τούρκοι και μετανάστες πέταξαν… φλεγόμενο δέντρο

Έβρος στρατός: Συνεχίζονται οι επιθέσεις Τούρκων και μεταναστών στον Έβρο, όπου πλέον “επιστρατεύουν” ακόμα και φλεγόμενο δέντρο στην προσπάθειά τους να ρίξουν το φράχτη στα σύνορα. Ο υβριδικός πόλεμος από την Τουρκία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και μια κλιμάκωση και επέκταση της κρίσης στα νησιά του Αιγαίου αποτελούν το κυρίαρχο σενάριο για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Νέα επεισόδια σημειώθηκαν στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο, στο δάσος των Καστανιών, όταν ομάδα ατόμων έβαλαν φωτιά σε δέντρο προκειμένου να πέσει πάνω στον φράχτη και να δημιουργήσουν δίοδο εισόδου.

Άμεση ήταν η αντίδραση των αστυνομικών δυνάμεων καθώς δυνάμεις των ΜΑΤ αναπτύχθηκαν στο σημείο, δημιουργώντας μία διπλή περίμετρο ώστε σε περίπτωση που γινόταν προσπάθεια εισβολής, να μπορέσουν να την ανακόψουν για μία ακόμη φορά. Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο, ένα δέντρο έχει τυλιχτεί στις φλόγες και πέφτει οριακά κοντά στον φράχτη της ελληνοτουρκικής μεθορίου στις Καστανιές.

Με αυτοσχέδιες ξύλινες σκάλες, επιχείρησαν την Πέμπτη να περάσουν τον φράκτη στις Καστανιές του Έβρου, ομάδες παράνομων μεταναστών που συνεχίζουν να βρίσκονται στο σημείο, προκαλώντας επεισόδια με τις ελληνικές αστυνομικές δυνάμεις.

