Κορονοϊός φάρμακο: Οι Γάλλοι πιστεύουν πως ανακάλυψαν αυτό που «σβήνει» τον ιό μετά από 6 μέρες

Κορονοϊός φάρμακο: Ένα φάρμακο που είναι γνωστό στην ιατρική κοινότητα εδώ και δεκαετίες ίσως βοηθήσει σημαντικά στη «μάχη» με τον κορωνοϊό. Πρόκειται για την υδροξυχλωροκίνη (Plaquenil), η οποία χρησιμοποιήθηκε προ 70 ετών για την ελονοσία. Το συγκεκριμένο φάρμακο άρχισε να δοκιμάζει η ομάδα του Γάλλου Ντιντιέ Ραούλτ, καθηγητή Ιατρικής και διευθυντή του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μολυσματικών Ασθενειών της Μασσαλίας. Μιλώντας στο STAR, στενός συνεργάτης του Ραούλτ, υποστήριξε ότι από τα πρώτα αποτελέσματα προκύπτει ότι όσοι έλαβαν την υδροξυχλωροκίνη, μετά από 6 μέρες, ήταν αρνητικοί στα τεστ για τον κορωνοϊό και έπαυαν να μεταδίδουν τον ιό.

Σύμφωνα με την ομάδα του Ραούλτ, η ουσία θεράπευσε το 75% των ασθενών με κορωνοϊό που συμμετείχαν σε κλινική δοκιμή σε νοσοκομείο της Μασσαλίας. Ο Γκρεγκορί Ριγκανό, ένας εκ των συντακτών της επιστημονικής δημοσίευσης, τόνισε ότι συνιστώμενη δόση υδροξυχλωροκίνης είναι τα 600mg ημερησίως. Τα αποτελέσματα ήταν τόσο ενθαρρυντικά που τράβηξαν το ενδιαφέρον του Ελον Μασκ, ο οποίος έκανε σχετική ανάρτηση στο Twitter.

I am co-author of the original paper.

Was just on television discussing HCQ, first well controlled study against COVID-19.

600 mg HCQ per day after 6 days, 90% of patients tested COVID-19 negative. 96% of control group tested positive after 6 days.

DM or [email protected]

— Gregory Rigano (@RiganoESQ) March 17, 2020