Ισπανία Κορονοϊός: Χειροκροτούσαν από τα μπαλκόνια τους ήρωες – γιατρούς

Ισπανία Κορονοϊός: Στα μπαλκόνια βγήκαν χθες το βράδυ οι Ισπανοί όχι για να τραγουδήσουν αλλά για να χειροκροτήσουν τους γιατρούς και το υγειονομικό προσωπικό για το πολύτιμο και δύσκολο έργο τους εν μέσω της πανδημίας κορωνοϊού. Ακολουθώντας το παράδειγμα της Ιταλίας και της Ουχάν, όπου οι κάτοικοι που βρίσκονται σε καραντίνα βγήκαν στα μπαλκόνια των σπιτιών τους για να τραγουδήσουν, προκειμένου να αναπτερωθεί το ηθικό τους, οι κάτοικοι της Ισπανίας έκαναν μια παρόμοια κίνηση. Όχι όμως για να τραγουδήσουν αλλά για να χειροκροτήσουν με ευγνωμοσύνη για το έργο που επιτελούν οι υγειονομικοί υπάλληλοι της Ισπανίας, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κρίσης του κορωνοϊού.

Η αυθόρμητη πράξη ευγνωμοσύνης ήρθε στις 10 χθες το βράδυ, λίγο αφότου ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έκανε ένα τηλεοπτικό διάγγελμα ενημερώνοντας τους πολίτες της χώρας του πως θα αναγκαστούν να περιοριστούν στα σπίτια τους και θα μπορούν να βγαίνουν από τις εστίες τους μόνο για να αγοράσουν προμήθειες, θέτοντας την Ισπανία σε σχεδόν ολική καραντίνα. Οι οικογένειες βγήκαν στα μπαλκόνια τους, άλλοι έξω από τα παράθυρα και όλοι άρχισαν να χειροκροτούν και να ζητωκραυγάζουν «Viva los medicos» (Να ζήσουν οι γιατροί). Όπως ήταν αναμενόμενο, δεκάδες Ισπανοί από όλη την χώρα ανάρτησαν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας το hashtag #AplausoSanitario.

The whole of Spain went to their windows to give a round of applause to health workers for their amazing work. #compartomiaplausosanitario

