Κορονοϊός θεραπεία: Ελπίδες από ενδείξεις για φάρμακα

Κορονοϊός θεραπεία: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εμβόλιο κατά του κορωνοϊού. Τα φάρμακα που βοηθούν στη ίαση της νόσου των πνευμόνων που προκαλείται από τον ιό Covid-19 δεν έχουν ακόμη ερευνηθεί. Όμως υπάρχουν ενδείξεις για δυνατότητες θεραπείας. Οι γιατροί έχουν κάποια ελπίδα μεταξύ άλλων για ένα φάρμακο κατά των ιών που χρησιμοποιείται κατά των λοιμώξεων από τον ‘Εμπολα. Η δραστική ουσία remdesivir πρόκειται να δοκιμαστεί τον Μάρτιο σε σχεδόν 1.000 ασθενείς στην Ασία και σε άλλες χώρες οι οποίες επλήγησαν μέτρια ή σοβαρά από τον κορωνοϊό. Αυτό ανακοινώθηκε από αμερικανική εταιρεία η οποία προτίθεται να ελέγξει την δραστικότητα της ουσίας αυτής κατά του ιού.

Για την καταπολέμηση του Covid-19 έχουν επίσης αναφερθεί και άλλα δυνητικά δραστικά φάρμακα. Πριν από λίγες εβδομάδες μεταδόθηκε μια είδηση από την Ταϊλάνδη ότι ένας συνδυασμός φαρμάκων γρίπης και φαρμάκων κατά του ιού HIV βοήθησαν μια ασθενή. Στην γυναίκα αυτή χορηγήθηκαν από τους γιατρούς το φάρμακο κατά της γρίπης oseltamivir και οι δύο δραστικές ουσίες του ΗΙV lopinavir και ritonavir. Μέσα σε 48 ώρες δεν ήταν πλέον δυνατόν να ανιχνευθεί στην ασθενή ο κορωνοϊός, όπως μεταδόθηκε. Από την Κίνα ήρθε επίσης η είδηση ότι ένα φάρμακο κατά της ελονοσίας θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Προφανώς η δραστική ουσία chloroquin έχει αποδειχθεί αποτελεσματική σε ασθενείς στην Κίνα.

Η συζήτηση για την ύπαρξη εμβολίου έχει αρχίσει να απασχολεί εδώ και μήνες την παγκόσμια κοινότητα. Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ ανακοίνωσε την έναρξη τυχαιοποιημένης κλινικής δοκιμής με εικονικό φάρμακο για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της ρεμντεσιβίρης σε νοσηλευόμενους ασθενείς με επιβεβαιωμένη λοίμωξη Covid-19. Η ρεμδεσιβίρη είναι ένα νουκλεοτιδικό ανάλογο, που αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό του ιικού γενετικού υλικού και έχει δοκιμαστεί προηγουμένως σε ασθενείς που είχαν μολυνθεί από τον ιό Έμπολα.

Τα εμβόλια

Όσον αφορά στον τομέα των εμβολίων, η εταιρεία Moderna ανακοίνωσε την αποστολή της πρώτης παρτίδας εμβολίου έναντι της νόσου Covid-19 στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε κλινική μελέτη φάσης 1 σε ανθρώπους. Σκοπός της μελέτης είναι ο προσδιορισμός της ασφάλειας και της πρώιμης αποτελεσματικότητας του νέου εμβολίου που φέρει την κωδική ονομασία mRNA-1273. Το καινοτόμο εμβόλιο εμπεριέχει το αγγελιαφόρο RNA (mRNA) που κωδικοποιεί για την πρωτεΐνη S, η οποία είναι απαραίτητη για να εισβάλει ο κορονοϊός στα φυσιολογικά κύτταρα του ξενιστή. Αυτή η προσέγγιση έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν για άλλους κορονοϊούς που προκάλεσαν τις επιδημίες MERS και SARS.

Παράλληλα, οι εταιρείες Clover Biopharmaceuticals και GlaxoSmithKline σύναψαν σύμφωνο ερευνητικής συνεργασίας για την ανάπτυξη ενός άλλου εμβολίου έναντι της Covid-19, του COVID-19 S-Trimer. Όπως και με το εμβόλιο της Moderna, στόχος είναι η ιική πρωτεΐνη S, που είναι ζωτικής σημασίας για την εισβολή του ιού στο κύτταρο-ξενιστή. Θα χρειαστεί όμως τουλάχιστον ένα έτος κλινικών δοκιμών και παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα, ώστε να υπάρξει εμπορικά διαθέσιμο εμβόλιο για όλο τον πληθυσμό παγκοσμίως.

Άλλες εταιρείες σύμφωνα με το marketwatch.com είναι οι Gilead Sciences Inc., Inovio Pharmaceuticals Inc., Johnson & Johnson, Regeneron Pharmaceuticals Inc., Sanofi, Takeda Pharmaceutical Company Ltd., Vir Biotechnology Inc. Μια άλλη ελπιδοφόρος προσέγγιση είναι η παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα ειδικών μονοκλωνικών αντισωμάτων, που στρέφονται έναντι του νέου κορονοϊού.

Ήδη έχουν ανακοινωθεί συμπράξεις μεταξύ εταιρειών βιοτεχνολογίας, ώστε να απομονωθούν τα ειδικά μονοκλωνικά αντισώματα από ασθενείς που έχουν ιανθεί και που έχουν ανοσία έναντι του κορονοϊού ή να κατασκευαστούν εκ νέου μονοκλωνικά αντισώματα που να στρέφονται έναντι αντιγόνων του ιού.

Πού βρισκόμαστε σήμερα

Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), δύσκολα θα βρεθεί το εμβόλιο του κορονοϊού τους επόμενους τρεις μήνες. «Ελπίζουμε πως το επόμενο τρίμηνο ή τους επόμενους δύο μήνες θα υπάρχει το εμβόλιο και θα αρχίσουν οι δοκιμές σε ανθρώπους» υποστηρίζει στο Reuters ο Πίτερ Μαρκς, διευθυντής του Κέντρου Βιολογικής Αξιολόγησης και Έρευνας του αμερικανικού FDA.

Ποια είναι η θεραπευτική προσέγγιση για όσους νοσούν μέχρι στιγμής

Αρχικά να επισημάνουμε ότι προς το παρόν, η θεραπεία της νόσου είναι υποστηρικτική. Όσο για τη θεραπευτική προσέγγιση, περισσότερες από 100 κλινικές μελέτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, δοκιμάζοντας τόσο παλαιότερα όσο και νέα σκευάσματα για την αντιμετώπιση της λοίμωξης. Διάφορα αντιιικά φάρμακα όπως η ρεμντεσιβίρη, ο συνδυασμός λοπιναβίρη/ριτοναβίρη, η χλωροκίνη και πρόσφατα η φαβιλαβίρη έχουν χρησιμοποιηθεί χωρίς όμως αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Η ανοσοσφαιρίνη από άτομα που έχουν θεραπευθεί είναι επίσης μια υποψήφια θεραπεία, ιδίως για πρώιμη παρέμβαση. Με βάση μελέτη από την Κίνα, ο μέσος χρόνος από την έναρξη των συμπτωμάτων ως τη νοσηλεία κυμαίνεται από 9 – 12 ημέρες, διάστημα όπου η εφαρμογή θεραπευτικών πρακτικών μπορεί να αποτρέψει την εκδήλωση σοβαρών συμπτωμάτων.

