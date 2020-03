My Style Rocks 9/3/2020: Η νικήτρια του επεισοδίου και η νέα παίκτρια

My Style Rocks 9/3/2020: Άλλο ένα επεισόδιο του ριάλιτι μόδας του ΣΚΑΙ My Style Rocks έφτασε στο τέλος του και χθες (9/3). Κάποιες από τις παίκτριες τα πήγαν καλά, κάποιες όχι τόσο, ενώ σε αυτό το επεισόδιο δεν είδαμε εντάσεις, όπως συνηθίζεται. Όλες οι κοπέλες παρουσίασαν τα κόνσεπτ τους, όμως, δύο κατάφεραν να εντυπωσιάσουν περισσότερο. Την καλύτερη βαθμολογία λοιπόν σε αυτό το επεισόδιο, κατάφεραν να λάβουν η Στέλλα και η Αρετή.

Η Αρετή μάλιστα στο Gala ήταν και προτεινόμενη προς αποχώρηση. Η Κατερίνα Στικούδη φώναξε τα δύο κορίτσια κοντά της και οι υπόλοιπες παίκτριες έδωσαν τη θετική τους ψήφο. Νικήτρια της ημέρας, η οποία κέρδισε και έναν εξτρά βαθμό που θα της φανεί χρήσιμος στο Gala της Κυριακής ήταν η Στέλλα.

My Style Rocks 9/3/2020: Η νικήτρια και ο έξτρα βαθμός

My Style Rocks 9/3/2020: Η νέα παίκτρια

Η Θεοδώρα Ρούμπογλου, 27 ετών, είναι το νέο κορίτσι που θα έρθει να διεκδικήσει το έπαθλο του ριάλιτι μόδας στον ΣΚΑΪ. Η Θεοδώρα, που μπαίνει τη Δευτέρα στο My Style Rocks, έπειτα από την απόλυτη ανατροπή στο Gala της Κυριακής. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, φοίτησε σε σχολή Αισθητικής, όμως δεν ασχολήθηκε ποτέ, καθώς η μεγάλη της αγάπη ήταν η μόδα. Στη συνέχεια, σπούδασε δημοσιογραφία, συμμετείχε σε ραδιοφωνική εκπομπή σε σταθμό της Θεσσαλονίκης και είχε δική της στήλη lifestyle σε αθλητική εφημερίδα.

Η νέα παίκτρια του My Style Rocks ασχολείται με το μόντελινγκ και κυρίως με φωτογραφήσεις σε περιοδικά, ενώ έχει κάνει και πασαρέλα. Θεωρεί το στυλ της «chic και glamorous» και δήλωσε συμμετοχή γιατί «το στυλ και η μόδα είναι η ζωή της». Η Θεοδώρα επιλέγει το πρώτο της look και εμφανίζεται ενώπιον των κριτών του My Style Rocks. Ωστόσο, ο Λάκης Γαβαλάς επιλέγει να… «σπάσει τον πάγο» με ένα ανέκδοτο-γρίφο για την πόλη της Ελλάδας που «σκοτώνει το φιλί».

My Style Rocks 9/3/2020: Ολόκληρο το χθεσινό επεισόδιο

