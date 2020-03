My Style Rocks gala: Ο λόγος που δεν αποχώρησε καμία κοπέλα από το επεισόδιο (8/3/2020)

My Style Rocks gala: Ανατροπή έγινε στη χθεσινή αποχώρηση από το gala του My Style Rocks. Υποψήφιες για αποχώρηση από το ριάλιτι μόδας ήταν η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, ηΣοφιάνα Σπίνουλα και η Αρετή Λις. Οι παίκτριες του My Style Rocks έσωσαν την Σοφιάνα, με αποτέλεσμα ενώπιον των κριτών να βρεθούν η Ευρυδίκη και η Αρετή. Ο Λάκης Γαβαλάς ψήφισε προς αποχώρηση την Ευρυδίκη.

Από την άλλη, η Έλενα Χριστοπούλου δάκρυσε, μη μπορώντας να αποφασίσει. Δεν θεωρώ ότι είναι δίκαιο να είστε εσείς οι δύο εδώ μπροστά», είπε και στη συνέχεια, φανερά συγκινημένη, ψήφισε την Αρετή. Το αποτέλεσμα κλήθηκε να κρίνει ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο οποίος ζήτησε από την παραγωγή να παραμείνουν και τα δύο κορίτσια μετά την οικειοθελή αποχώρηση της Ιωάννας. Η παραγωγή έκανε δεκτό το αίτημα το κριτή του My Style Rocks και έτσι Ευρυδίκη και Αρετή συνεχίζουν στο ριάλιτι μόδας.

Μετά την αποχώρηση της Τζώρτζιας Παναγή, η Ιωάννα μπήκε στο My Style Rocks θέλοντας να δείξει το στιλ της και να μάθει από τους ειδικούς. Η παίκτρια, που απέσπασε κυρίως αρνητικά σχόλια, απουσίαζε από το επεισόδιο της Τετάρτης, ενώ μία ημέρα μετά η Κατερίνα Στικούδη ανακοίνωσε πως αποχώρησε. «Είστε 9 σήμερα γιατί η Ιωάννα Βαφειδάκη, δυστυχώς, δεν θα μπορέσει να συνεχίσει στο My Style Rocks. Εμείς της ευχόμαστε τα καλύτερα μέσα από την καρδιά μας», είπε η Κατερίνα Στικούδη.