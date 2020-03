Ιταλία Κορονοϊός: Αυξήθηκαν οι νεκροί – Ολόκληρη η χώρα σε καραντίνα

Ιταλία Κορονοϊός: Ο συνολικός αριθμός θανάτων εξαιτίας του κορωνοϊού στην Ιταλία αυξήθηκε σε 631 από 463, μια άνοδος 168 θανάτων μέσα σε μια μέρα, ανακοίνωσε σήμερα Ιταλός αξιωματούχος. Ο αριθμός των κρουσμάτων του κορωνοϊού στην Ιταλία ανήλθε σε 10.149 από 9.172. Για τον 45χρονο Γιάκομπ Τάγκε Ράμλινγκ από τη Δανία, ο κορωνοϊός δεν ήταν η χειρότερη εμπειρία μετά τη γρίπη που είχε κάποτε. Ήταν ήπιος. Η μεγαλύτερη ανησυχία του ήταν μήπως τον μεταδώσει. Ο δημοσιογράφος, που απομονώθηκε στην Κοπεγχάγη μακριά από την οικογένειά του μέχρι οι γιατροί να αποφανθούν ότι δεν είχε πλέον τον ιό, ήταν ο πρώτος άνθρωπος στη Δανία που βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό έπειτα από την επιστροφή του από διακοπές στη βόρεια Ιταλία.

«Είχα πολύ λίγα συμπτώματα, μόνο πονοκέφαλο, στομαχικές διαταραχές, βήχα και πονόλαιμο. Χρειάστηκε να περάσουν πέντε με έξι ημέρες προκειμένου να φύγουν όλα τα συμπτώματα», είπε. «Δεν νοσηλεύτηκα ούτε μια μέρα. Δεν πήρα καθόλου φάρμακα, επειδή ήμουν μια χαρά, φαίνεται ότι δεν ήταν τόσο κακός για μένα, όπως είναι για πολλούς άλλους ανθρώπους».

#Coronavirus , #Italy : Residents queue for supplies at a supermarket in #Naples . https://t.co/dFQczm2abD

00:40 Empty shelves and long queues at a supermarket in Rome, Italy after the #COVID2019 nationwide quarantine was announced pic.twitter.com/GrqgSQY2am

