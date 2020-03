Πούτιν – Ερντογάν: Ο “σουλτάνος” βρήκε τον δάσκαλό του (vid)

Πούτιν – Ερντογάν: Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και η αντιπροσωπεία του άφησαν τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν να περιμένει πριν από τη συνάντησή τους για τη Συρία, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Στο εν λόγω βίντεο, ο Ερντογάν και η αντιπροσωπεία του φαίνονται να περιμένουν για περίπου δύο λεπτά πριν ξεκινήσει η συνάντηση. Συγκεκριμένα, δείχνει τον Τούρκο πρόεδρο να στέκεται και να περιμένει και ύστερα να κάθεται, προτού να οδηγηθεί στο δωμάτιο, όπου έδωσαν τα χέρια με τον Πούτιν.

Πούτιν και Ερντογάν συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Μόσχα για να επιλύσουν το ζήτημα των εντάσεων στη Συρία, στην οποία υπάρχει παρουσία τόσο της Ρωσίας όσο και της Τουρκίας. Κατά τη συνάντηση, επιτεύχθηκε συμφωνία εκεχειρίας για την επαρχία Ιντλίμπ, το τελευταίο οχυρό της συριακής αντίστασης. Η συμφωνία περιελάμβανε, επίσης, έναν ευρύ διάδρομο κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου Μ4, ο οποίος περνάει μέσα από το Ιντλίμπ και συνεχίζει ανατολικά μέχρι τα σύνορα με το Ιράκ. Στον διάδρομο αυτό θα διεξάγονται από κοινού περιπολίες από ρωσικά και τουρκικά στρατεύματα, ξεκινώντας από 15 Μαρτίου.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan was kept waiting by Russian President Vladimir Putin and his delegation before a meeting, a video circulated by Russian media show.https://t.co/JvgU2W487K pic.twitter.com/w73zhBX6ze

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 9, 2020