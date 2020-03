Φιλιππίνες ομηρία: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο

Φιλιππίνες ομηρία: Κατάσταση ομηρίας είναι σε εξέλιξη σε εμπορικό κέντρο στη Μανίλα. Όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, στο εμπορικό κέντρο V-Mall στο Σαν Χουάν, προάστιο της Μανίλα, σημειώθηκαν πυροβολισμοί και ο ένοπλος κρατά περίπου 30 ομήρους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης ήταν φύλακας στο εμπορικό κέντρο και απολύθηκε.

Ο δήμαρχος του Σαν Χουάν σημείωσε σύμφωνα με το ABS-CBN News πως ένα άτομο έχει δεχθεί πυρά και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Η αστυνομία προχώρησε σε εκκένωση του εμπορικού κέντρου.

WATCH: San Juan Mayor Francis Zamora is now at the V-Mall, Greenhills following a reported shooting incident in the area. | via Boy Santos pic.twitter.com/3trp60ocWI

— The Philippine Star (@PhilippineStar) March 2, 2020