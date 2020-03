Έβρος τώρα – Μετανάστες: Κυματίζει η σημαία του Αφγανιστάν

Έβρος τώρα – Μετανάστες: Νέο βίντεο από τις προσπάθειες των Αρχών να απωθήσουν μετανάστες στα σύνορα που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στη χώρα έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Σ’ αυτό ο «Αίαντας», της «αύρας», το υδροβόλο καταστολής της Ελληνικής Αστυνομίας φαίνεται να προσπαθεί με ρίψεις νερού να απομακρύνει το συγκεντρωμένο πλήθος που τα τελευταία 24ωρα παραμένει στον Εβρο ζητώντας να τους επιτραπεί η είσοδος στη χώρα. Στο εν λόγω βίντεο διακρίνεται και μια αφγανική σημαία κάτι που επιβεβαιώνει κυβερνητικές πηγές που νωρίτερα έκαναν λόγο ότι οι πρόσφυγες δεν έχουν καμία σχέση με την Ιντλίμπ όπως υποστηρίζει η τουρκική πλευρά και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Είναι δεδομένο πως υπάρχει μια οργανωμένη μετακίνηση προς τα σύνορα, αλλά από εκεί και πέρα εμείς κάνουμε τη δουλειά μας», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος από τον Έβρο μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Αποφασισμένοι για όλα είναι οι παράτυποι μετανάστες που έχουν ξεκινήσει από την Τουρκία με στόχο να περάσουν τα ελληνικά σύνορα.

Σε ένα νέο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετανάστες με κουκούλες και διάφορα πολεμοφόδια, διακρίνονται να έχουν βάλει φωτιές και να έχουν κόψει κορμούς δέντρων, προκειμένου να τους χρησιμοποιήσουν για να εισβάλουν στα ελληνικά εδάφη.

Μάλιστα, σε κάποιο σημείο ακούγονται και πυροβολισμοί, ενώ αρκετοί εξ αυτών, επικαλούνται τον Αλάχ με το γνωστό, πλέον, «Αλλάχ Ακμπάρ», που σημαίνει «ο Αλλάχ είναι μεγάλος».

If anybody still insists that those at the #Greek border are #refugees show them this …

Islamist illegal #immigrants shouting "Allahu Akbar" trying to break into #Europe , an invading horde ,the must not enter at all costs

The MSM wont show you such footage#Evros #Greece pic.twitter.com/lxOxyy9ecO

— Generation Europa (@Gen_Europa) March 1, 2020