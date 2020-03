Έβρος τώρα: 9.972 μετανάστες επιχείρησαν να μπουν στην Ελλάδα

Έβρος τώρα: Αποφασισμένοι για όλα είναι οι παράτυποι μετανάστες που έχουν ξεκινήσει από την Τουρκία με στόχο να περάσουν τα ελληνικά σύνορα. Από τις έξι το πρωί χθες, μέχρι τις έξι το πρωί σήμερα αποτράπηκε η είσοδος στην ελληνική επικράτεια (σε όλο τον Έβρο) σε 9972 άτομα. Έγιναν 73 συλλήψεις και σχηματίστηκαν δικογραφίες. Αυτοί που εισήλθαν παράνομα δεν έχουν καμία σχέση με το Ιντλίμπ. ‘Έρχονται από Αφγανιστάν, Πακιστάν, Σομαλία. Ο στρατός καθ όλη τη διάρκεια της νύχτας τοποθέτησε τεχνητά εμπόδια και πινακίδες. Γύρω στις 2.00 τα ξημερώματα έγινε μία οργανωμένη μαζική κίνηση από πολυπληθή ομάδα νεαρών μεταναστών, οι οποίοι προσπάθησαν να εισέλθουν στο ελληνικό έδαφος από το σημείο που ονομάζεται Δάσος Καστανεών και δεν υπάρχει φράκτης (πολύ κοντά στη μεθοριακή διάβαση). Το σημείο αυτό βρίσκεται λίγο βορειότερα από τη συνοριακή διάβαση Ελλάδας -Τουρκίας όπου είχαν συγκεντρωθεί προηγουμένως.

Από τη 1.30 τα ξημερώματα η προετοιμασία της κίνησης αυτής είχε εντοπιστεί το στρατό και τις αστυνομικές δυνάμεις και υπήρξε ετοιμότητα. Με συντονισμένες προσπάθειες των δύο φορέων αποτράπηκε η είσοδος στο Ελληνικό έδαφος. Χθες, κατά τις απογευματινές ώρες μέχρι τις πρώτες νυχτερινές ώρες οργανωμένες ομάδες μεταναστών πετούσαν πέτρες, δακρυγόνα, πυρακτωμένα ξύλα και σίδερα προς την ελληνική πλευρά. Ορισμένοι κρατούσαν μαχαίρια και απειλούσαν. Στον Έβρο βρίσκονται από το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας Ν. Παναγιωτόπουλος και ο Υφυπουργός Αλκ. Στεφανής.

Σε ένα νέο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετανάστες με κουκούλες και διάφορα πολεμοφόδια, διακρίνονται να έχουν βάλει φωτιές και να έχουν κόψει κορμούς δέντρων, προκειμένου να τους χρησιμοποιήσουν για να εισβάλουν στα ελληνικά εδάφη.

Μάλιστα, σε κάποιο σημείο ακούγονται και πυροβολισμοί, ενώ αρκετοί εξ αυτών, επικαλούνται τον Αλάχ με το γνωστό, πλέον, «Αλάχ Ακμπάρ», που σημαίνει «ο Αλάχ είναι μεγάλος».

If anybody still insists that those at the #Greek border are #refugees show them this …

Islamist illegal #immigrants shouting "Allahu Akbar" trying to break into #Europe , an invading horde ,the must not enter at all costs

The MSM wont show you such footage#Evros #Greece pic.twitter.com/lxOxyy9ecO

— Generation Europa (@Gen_Europa) March 1, 2020