Συρία τώρα: Η Τουρκία ανοίγει τα σύνορα – Δεκάδες νεκροί στρατιώτες

Συρία τώρα: Τουλάχιστον 33 Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν στη συριακή επαρχία Ιντλίμπ από αεροπορική επίθεση των δυνάμεων του Σύρου προέδρου Μπασάλ αλ Άσαντ, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής, ο κυβερνήτης της τουρκικής επαρχίας Χατάι, Ραχμί Ντογάν. Ο Ντογάν πρόσθεσε ότι ουδείς από τους δεκάδες άλλους τούρκους στρατιωτικούς που τραυματίστηκαν βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με νεότερες, πληροφορίες, οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας πλήττουν με πυροβολικό θέσεις του καθεστώτος του Άσαντ, ως αντίποινα, όπως ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

Σε ανακοίνωση των υπηρεσιών του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον διευθυντή επικοινωνίας της προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν, η Άγκυρα προτρέπει τη διεθνή κοινότητα να «αναλάβει τις ευθύνες της» στην Ιντλίμπ. Σύμφωνα με τον Αλτούν, η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε να «ανταποδώσει» στις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις το πλήγμα που δέχθηκε με «τον ίδιο τρόπο» και «όλοι οι γνωστοί» στόχοι στην περιοχή δέχονται πυρά από την τουρκική πολεμική αεροπορία, το πυροβολικό και άλλα χερσαία στοιχεία.

Νωρίτεραμ έγινε έκτακτη σύσκεψη στο προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα υπό τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιντλίμπ. Στη σύσκεψη που διήρκεσε 2 ώρες συμμετείχε και ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο πρόεδρος Ερντογάν επικοινώνησε τηλεφωνικά με την αρχηγό του Καλού κόμματος, Μεράλ Ακσενέρ η οποία ακύρωσε την επίσκεψή της στο Μπαλίκεσιρ και επέστρεψε στην Άγκυρα. Επίσης έκτακτη σύσκεψη της κεντρικής επιτροπής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, συγκάλεσε και ο αρχηγός του κόμματος Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Σύμφωνα με το CNN o Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε επικοινωνία με τον Γ.Γ του ΝΑΤΟ Στόλτενμπεργκ.

Ωστόσο δεν έγινε γνωστό αν αναφέρθηκαν στο θέμα του Ιντλίμπ.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας κατηγόρησε την Τουρκία ότι παραβιάζει τη μεταξύ τους συμφωνία για τη Συρία, στέλνοντας παρανόμως μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βάλλοντας με το πυροβολικό της στο Ιντλίμπ για να στηρίξει τους αντάρτες που πολεμούν τις δυνάμεις του συριακού καθεστώτος. «Κατά παράβαση των συμφωνιών του Σότσι, η τουρκική πλευρά εξακολουθεί να στηρίζει αυτές τις ένοπλες παράνομες ομάδες στη ζώνη αποκλιμάκωσης του Ιντλίμπ, με πυρά του πυροβολικού», ανέφερε το υπουργείο.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, η Τουρκία αναπτύσσει επίσης μαχητικά, τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη. Επικαλούμενο τον Ρώσο εκπρόσωπο για τη Συρία, τον Ολέγκ Ζουράβλεφ, το υπουργείο διευκρίνισε ότι ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε την Τρίτη, αφού πέρασε τα σύνορα των δύο χωρών με σκοπό να πλήξει τις συριακές ένοπλες δυνάμεις. Νωρίτερα, η ρωσική δημόσια τηλεόραση μετέδωσε ότι ειδικά εκπαιδευμένοι Τούρκοι στρατιώτες στο Ιντλίμπ χρησιμοποιούν φορητούς εκτοξευτές πυραύλων για να καταρρίψουν ρωσικά και συριακά μαχητικά αεροσκάφη.

Ρωσία και Τουρκία κατέληξαν το 2018 σε μια συμφωνία στην οποία προβλεπόταν ο τερματισμός των μαχών στη Συρία και η εγκατάσταση τουρκικών φυλακίων παρατήρησης στην επαρχία του Ιντλίμπ. Η συμφωνία αυτή ωστόσο κατέρρευσε τις προηγούμενες εβδομάδες και οι δύο χώρες επιρρίπτουν την ευθύνη η μία στην άλλη.

Οι επιχειρήσεις των συριακών δυνάμεων, με τη στήριξη της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας, στη Συρία, προκαλεί τριγμούς στις σχέσεις της Άγκυρας με τη Μόσχα οι οποίες, μολονότι στηρίζουν αντίθετες πλευρές στη συριακή κρίση, είχαν ενισχύσει τη συνεργασία τους τα τελευταία χρόνια.

#BREAKING: According to this citizen journalist who recorded this video at #Reyhanlı's hospital, number of dead #Turkish Army troops is 65 & the #Turkish government is trying to hide that figure! #Hatay's governor falsely says just 22 #TSK soliders are killed in #Idlib tonight! pic.twitter.com/Gea2YVnE2L

— Babak Taghvaee (Backup) (@BabakTaghvaee1) February 27, 2020