Ισραήλ – Συρία: Επίθεση σε θέσεις του Ισλαμικού Τζιχάντ στη Δαμασκό με δύο νεκρούς

Ισραήλ – Συρία: Η αντιαεροπορική άμυνα της Συρίας ενεργοποιήθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα για να αναχαιτίσει «εχθρικούς πυραύλους» κοντά στη Δαμασκό, μετέδωσε το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA. Ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου στη Δαμασκό μετέδωσε ότι εκείνη την ώρα άκουσε αλλεπάλληλες ισχυρές εκρήξεις. Ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε πως εξαπέλυσε επίθεση εναντίον θέσεων της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ «στο νότιο τμήμα της Δαμασκού» καθώς και ότι νωρίτερα έπληξε «δεκάδες στόχους», εγκαταστάσεις που ανήκαν στην ίδια οργάνωση, στη Λωρίδα της Γάζας, με ανάρτηση του εκπροσώπου του Αβιχάι Αντραΐ στα αραβικά στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

Η συριακή αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε για να αναχαιτίσει «ομοβροντία» εχθρικών πυραύλων «προερχόμενων» από τον εναέριο χώρο «του κατεχόμενου Γκολάν», διευκρίνισε το SANA. Σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο, «η πλειονότητα των εχθρικών πυραύλων καταρρίφθηκε πριν πλήξουν τους στόχους τους». Το SANA τόνισε ότι δεν επλήγη «κανένα αεροδρόμιο».

More missiles ripping through the clouds in a crazy Syrian night.🙄 pic.twitter.com/NLVZq75Ilw

Δύο μαχητές του Ισλαμικού Τζιχάντ στην Παλαιστίνη σκοτώθηκαν στη Δαμασκό στον βομβαρδισμό που εξαπέλυσε η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας η οργάνωση στη Γάζα. Ανακοίνωση την οποία δημοσιοποίησε ο ένοπλος βραχίονας του Ισλαμικού Τζιχάντ αναφέρει ότι δύο άνδρες, που διευκρινίζεται πως ήταν μέλη της οργάνωσης, έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή επιδρομή.

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Συρία το 2011, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έχουν εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα εναντίον των δυνάμεων του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ και των συμμάχων του, του Ιράν και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, ορκισμένων εχθρών του Ισραήλ. Στα μέσα Φεβρουαρίου, πλήγματα που αποδόθηκαν στο Ισραήλ είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά Σύριοι και Ιρανοί μαχητές στον «τομέα του αεροδρομίου της Δαμασκού», σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

All kind of air defence guns have been activated all over the capital and surroundings against #Israel air raids. pic.twitter.com/dblwbpZb9s

— Majd Fahd 🇸🇾 (@Syria_Protector) February 23, 2020