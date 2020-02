Γερμανία επίθεση: Πυροβολισμοί σε μπαρ στο Χάναου – 8 νεκροί

Γερμανία επίθεση: Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν άγνωστος άνοιξε πυρ εναντίον τους στο κέντρο της πόλης Χανάου, η οποία βρίσκεται κοντά στη Φρανκφούρτη, στη Γερμανία, σύμφωνα με τη γερμανική Bild. Η αστυνομία έσπευσε με μεγάλες δυνάμεις στο σημείο, ενώ σύμφωνα με αναφορές, πυροβολισμοί υπήρξαν και σε άλλο σημείο της ίδιας πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροβολισμοί και στις δύο περιπτώσεις, σημειώθηκαν σε μπαρ με ναργιλέδες. Εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας επιβεβαίωσε αρχικά ότι έχουν αναγνωριστεί δύο θύματα και άλλα πέντε άτομα σε κρίσιμη κατάσταση. Λίγο αργότερα, η αστυνομία επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που μετέδιδαν τα τοπικά ΜΜΕ για τους νεκρούς.

Η αστυνομιία ανακοίνωσε ότι ένας άνδρας που θεωρείτο ύποπτος είναι πλέον νεκρός σε διαμέρισμα στην πόλη Χανάου ενώ δίπλα του βρέθηκε και άλλο ένα πτώμα χωρίς να διευκρινίζεται ποια η σχέση του νεκρού αυτού με τον ύποπτο. Κατά τις ίδιες πληροφορίας υπήρξε μια έκρηξη στις 3:02 (ώρα Γερμανίας) σε σπίτι στην Χανάου με αστυνομικούς να σπεύδουν στην περιοχή. Αφού οι αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό τον ύποπτο στη συνέχεια ερεύνησαν το όχημά του στο οποίο βρήκαν όπλα και πυρομαχικά. Η Bild επικαλούμενη αστυνομικές πηγές μεταδίδει ότι πρόκειται για Γερμανό πολίτη χωρίς να δίνει ακόμα καμία πληροφορία για τα κίνητρά του.

Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται νεαρά άτομα και τουλάχιστον μια γυναίκα με ορισμένα από τα θύματα να είναι, κατά πληροφορίες, Κουρδικής καταγωγής. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο RTL, τα θύματα βρίσκονταν έξω από τα συγκεκριμένα καταστήματα, ενώ η Ραδιοφωνία της Έσσης μετέδωσε πριν από λίγο ότι υπάρχει και τρίτο σημείο όπου διαπράχθηκε επίθεση, στο κέντρο της πόλης, καθώς και ένας ακόμη νεκρός.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες ο δράστης ή οι δράστες άνοιξε ή άνοιξαν πυρ μέσα από αυτοκίνητο εν κινήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία άτομα σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς έξω από το μπαρ «Midnight» στο κέντρο της πόλης και πέντε στην περιοχή Κέσελσταντ.

Ένας ύποπτος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται για τις επιθέσεις έξω από μπαρ στην Χανάου της Έσσης, οι οποίες είχαν αποτέλεσμα οκτώ άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι τουλάχιστον πέντε να τραυματιστούν σοβαρά.

Local media outlets in #Hanau, #Germany confirm that at least 8 people have been shot dead in two shooting incidents targeting #shisha bars.#Birtherism #Bernie #BernieSanders #Trumpocrat #TrumpRally #DemocraticDebate #BarrResign #AppleCard #TrumpRallyphoenix #Bloomberg pic.twitter.com/q5u4NFK4PE

— NEWS SAVVY (@NEWS__SAVVY) February 19, 2020