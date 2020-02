Αντετοκούνμπο – Ομπάμα: Αποθέωση και συγκίνηση στο Σικάγο

Αντετοκούνμπο – Ομπάμα: Αναφορά στα δύσκολα παιδιά του χρόνια και την διαδρομή μέχρι να φτάσει στο ΝΒΑ έκανε ο Γιάννης Ατετοκούνμπο, που βρέθηκε σε εκδήλωση-ομιλία του Ιδρύματος Ομπάμα, προσκεκλημένος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, μαζί με τους Κρις Πολ και Κέβιν Λοβ. Η κουβέντα επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο αθλητισμός μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, με τον Greek freak να τονίζει πως «αν το έκανα εγώ, μπορείτε να το κάνετε και εσείς».

«Ο λόγος που κάλεσα τους συγκεκριμένους τρεις είναι πως, εκτός από σπουδαίοι αθλητές, είναι και καλοί άνθρωποι σε διαφορετικές φάσεις της καριέρας τους. Έχεις τον γέρο Κρις Πολ που πηγαίνει προς το τέλος, έχεις τον νεαρό Γιάννη Αντετοκούνμπο και έχεις και τον Κέβιν Λοβ που βρίσκεται κάπου στη μέση. Κάθε ένας από αυτούς έχει δείξει σπουδαίο χαρακτήρα, εντός κι εκτός παρκέ. Αυτό που κάνω μετά από τη θητεία μου ως πρόεδρος, είναι να αφοσιωθώ στο πως θα υποστηρίξουμε την εκπληκτική νέα γενιά των ηγετών που έρχονται», ανέφερε αρχικά ο Μπαράκ Ομπάμα. Απ’ τη μεριά του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είπε πως όταν πριν από μερικές εβδομάδες είδε ένα παιδί να σκουπίζει το παρκέ σε ματς του αδερφού του, Θανάση και θυμήθηκε ότι κάτι τέτοιο έκανε και εκείνος παλιότερα, στα Σεπόλια. Ο Έλληνας διεθνής πλησίασε τον νεαρό, του είπε τη συγκεκριμένη ιστορία και δεν τον πίστεψε.

"That's part of the way we start bridging these gaps."

During his conversation with @RealMikeWilbon, @CP3, @kevinlove, and @Giannis_An34, @BarackObama talks about the importance of sharing stories of personal experiences to bridge divides. pic.twitter.com/eVUA85Uelj

