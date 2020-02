Αντετοκούνμπο παιδί: Η selfie του Γιάννη αγκαλιά με τον γιο του

Αντετοκούνμπο παιδί: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του περνάει εδώ και μερικά 24ωρα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά τη γέννηση του πρώτου του παιδιού.

Ήδη στα πρώτα τρία 24ωρα του Λίαμ Τσαρλς Αντετοκούνμπο ο πατέρας του έχει αναρτήσει τρεις φωτογραφίες του νεογέννητου.

Η τελευταία ανάρτηση έγινε το πρωί της Πέμπτης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ποζάρει χαμογελαστός στην πρώτη του selfie με τον Λίαμ Τσαρλς στην αγκαλιά του.

«Εγώ και ο τυπάρας» έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας ο περιχαρής Αντετοκούνμπο.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μένει και πάλι εκτός, όχι ευτυχώς γιατί έχει υποστεί κάποιον τραυματισμό, αλλά γιατί έγινε πατέρας, οι Μπακς παίζοντας στην Ιντιάνα απέναντι στους Πέισερς περίμεναν να κάνουν το έξι στα έξι χωρίς τον MVP, καθώς μέχρι τώρα μετρούσαν πέντε συνεχόμενες νίκες. Λογάριαζαν όμως χωρίς τους γηπεδούχους που με εξαίρεση την τελευταία περίοδο δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης φτάνοντας άνετα στη νίκη με 118-111. Μια νίκη που τους φέρνει στο 32-23, με τα… «ελάφια» να πέφτουν στο 46-8, αλλά να παραμένουν στην κορυφή συνολικά του NBA.

Ο αγώνας φαινόταν μια εύκολη υπόθεση για τους Πέισερς καθώς πήραν νωρίς μια διαφορά που έφτασε μέχρι και τους 20 πόντους. Στην τέταρτη περίοδο όμως οι Μπακς αντέδρασαν και με ένα 11-0 έφτασαν κοντά, αλλά και πάλι οι γηπεδούχοι είχαν τις λύσεις παίρνοντας τη νίκη. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Ουόρεν με 35 πόντους και τον ακολούθησαν οι Μπρόγκντον με 17 και Σαμπόνις με 15. Για τους ηττημένους ο ΝτιΒιντσέντζο είχε 19, ο Μίντλετον 17 και ο Μπλέντσο 15.

Σε ένα βίντεο, που δημοσίευσε ο λογαριασμός των Μιλγουόκι Μπακς στο Twitter, οι συμπαίκτες του Γιάννη Αντετοκούνμπο του στέλνουν τις ευχές του.

"Giannis is going to be a great dad!"

Advice from the squad for @Giannis_An34 & @Thanasis_ante43: pic.twitter.com/vAR5AyEiyf

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 11, 2020