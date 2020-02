Ταϊλάνδη μακελειό: Άφαντος ο μακελάρης μαζί με τους ομήρους

Ταϊλάνδη μακελειό: Άφαντος είναι ο στρατιώτης που σκόρπισε τον θάνατο στην Ταϊλάνδη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, οι ειδικές δυνάμεις της Ταϊλάνδης ερεύνησαν τέσσερις ορόφους του εμπορικού κέντρου και δεν τον εντόπισαν. «Φαίνεται ότι τρελάθηκε», είπε χαρακτηριστικά, ο υπουργός Άμυνας της χώρας σε δηλώσεις του μετά το μακελειό, στο οποίο τραυματίστηκαν 31 άνθρωποι. Νωρίτερα, οι αρχές της Ταϊλάνδης ελευθέρωσαν ορισμένους πολίτες από τον εφιάλτη του εμπορικού κέντρου όπου ένοπλος κρατούσε ομήρους.

Αστυνομικοί και στρατιώτες εισέβαλαν στο εμπορικό κέντρο όπου ένοπλος άνδρας κρατούσε ομήρους και βοήθησαν εκατοντάδες ανθρώπους να διαφύγουν, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Ταϊλάνδης. Όπως τόνισε, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν βγει από το συγκρότημα με ασφάλεια, αλλά θα μπορούσαν να υπάρχουν δεκάδες ακόμα στο κτίριο.

CCTV footage released by media showing how this man is really really dangerous. My prayers go all to the victim who still trap inside the mall.#กราดยิงโคราช

