Τραμπ – Πελόζι: Το “άκυρο” και η απάντηση – Μια πολύ αμήχανη στιγμή (vid)

Τραμπ – Πελόζι: Μία πολύ αμήχανη στιγμή είχε η Νάνσι Πελόζι με τον Ντόναλντ Τραμπ, όταν ο δεύτερος ανέβηκε στο βήμα του Κογκρέσου, για να μιλήσει για την οικονομία της χώρας. Την ώρα που ανέβαινε ο Τραμπ, οι Ρεπουμπλικάνοι τον αποθέωναν, με την Πελόζι να τον χειροκροτά τυπικά. Ο Τραμπ ωστόσο, όχι μόνο δεν της έδωσε το χέρι να την χαιρετήσει, αλλά γύρισε την πλάτη του και απλά της παρέδωσε έναν φάκελο, σχετικό με την κατάσταση της οικονομίας. Ύψωσε μάλιστα την γροθιά του προς την μεριά των Ρεπουμπλικανών, πριν παραδώσει τους φακέλους στην Πελόζι και τον Μάικ Πενς.

Δεν έμεινε ωστόσο αναπάντητη η κίνηση του Τραμπ από την Πελόζι. Την ώρα που τελείωνε την ομιλία του ο Αμερικανός πρόεδρος, η Πελόζι, άνοιξε τον φάκελο που της έδωσε ο Τραμπ και περιείχε την ομιλία του. Με μία επιδεικτική κίνηση, άρχισε να σκίζει ένα ένα τα έγγραφα, με τον Πενς να χαμογελά διακριτικά στα δεξιά της. Ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά την ομιλία του διαβεβαίωσε ότι «αντίθετα» με τους προκατόχους του, αυτός «τηρεί» τις υποσχέσεις του και πρόβαλε την καλή κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας. «Αντίθετα με τόσους άλλους πριν από μένα, εγώ τηρώ τις υποσχέσεις μου», πέταξε στην αρχή της ομιλίας του ο Τραμπ, ενώ τα μέλη της αντιπολίτευσης, των Δημοκρατικών, που τον παρέπεμψαν σε δίκη στη Γερουσία που εκτιμάται ότι πιθανόν θα τερματιστεί σήμερα Τετάρτη, παρέμεναν απαθείς.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους στην ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Χουάν Γκουαϊδό, τον οποίο η Ουάσινγκτον έχει αναγνωρίσει ως τον νόμιμο πρόεδρο της χώρας της Λατινικής Αμερικής. Ο Τραμπ διεμήνυσε στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης ότι η «αρπάγη της τυραννίας» του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο «θα τσακιστεί», «θα σπάσει», παρουσιάζοντας τον Γκουαϊδό στο ακροατήριο, τον οποίο χειροκρότησαν τόσο οι Ρεπουμπλικάνοι, όσο και οι Δημοκρατικοί.

Ο Τραμπ με εφαλτήριο την αναφορά του στον Μαδούρο πέρασε στην καταδίκη του «σοσιαλισμού» και αυτοεπαινέθηκε για τη μεγάλη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών των ΗΠΑ που προώθησε η κυβέρνησή του. «Ο σοσιαλισμός καταστρέφει τα έθνη, αλλά να θυμάστε πάντα ότι η ελευθερία ενώνει τις ψυχές», είπε ο Τραμπ.

Στάθηκε ακόμη στην ομιλία του στο ότι απαίτησε από τα κράτη μέλη του NATO να αυξήσουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες και ισχυρίστηκε πως αυτές σημείωσαν άνοδο 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το συγκεκριμένο ποσό πάντως είναι ο στόχος στον οποίο ελπίζει να φθάσουν οι αθροιστικές στρατιωτικές δαπάνες του το NATO το 2024.

