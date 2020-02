Σπυροπούλου επιστρέφει: Ξανά στην τηλεόραση η Κωνσταντίνα

Σπυροπούλου επιστρέφει: Εκτός τηλεόρασης παραμένει εδώ και περίπου έναν χρόνο η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Η ξανθιά παρουσιάστρια μετά το τέλος του δεύτερου κύκλου του My Style Rocks στον ΣΚΑΪ δεν έχει βρεθεί σε κάποια εκπομπή. Όπως φαίνεται όμως η αποχή της από τα τηλεοπτικά δρώμενα λαμβάνει τέλος. Σύμφωνα με την εκπομπή «Έλα Χαμογέλα» η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δέχτηκε πρόταση προκειμένου να συμμετάσχει ως διαγωνιζόμενη στο «Just The 2 of Us». Η εκπομπή αυτή θα βγει στον αέρα του Open beyond στο δεύτερο μισό του Φεβρουαρίου.

Το μουσικό show του Open beyond, το οποίο θα παρουσιάζει ο Νίκος Κοκλώνης αναμένεται να έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Η ονοματολογία των ατόμων που θα συμμετάσχουν είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. «Είναι πολύ κοντά στο να κλείσει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, φλερτάρει. Δεν υπάρχει υπογραφή αλλά είναι στην τελική ευθεία», είπε ο δημοσιογράφος που έδωσε το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ του «Ελα Χαμογέλα» αναφέρει πως η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, δέχθηκε πρόταση προκειμένου να συμμετάσχει ως διαγωνιζόμενη στο «Just The 2 of Us».

Σπυροπούλου επιστρέφει: Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ