My Style Rocks Κιάρα Μαρκέζη: Τα κλάματα της εγγονής του Άκη Τσοχατζόπουλου

My Style Rocks Κιάρα Μαρκέζη: Σε δάκρυα ξέσπασε στο χθεσινό επεισόδιο του My Style Rocks, η Κιάρα Μαρκέζη. Προχθές, οι κριτές κατηγόρησαν την Κιάρα Μαρκέζη ότι αντιγράφει το στυλ και τα ρούχα της πρώτης νικήτριας του My Style Rocks, της Ραμόνας Βλαντή. Μάλιστα, εκνευρισμένος ο Στέλιος Κουδουνάρης, της είπε ότι είναι σαν να βλέπει ένα «Ραμονάκι». Το συγκεκριμένο θέμα συζητήθηκε έντονα και στο σημερινό επεισόδιο, ειδικά από τις υπόλοιπες παίκτριες. Η Κιάρα Μαρκέζη, η οποία είναι εγγονή του Ακη Τσοχατζόπουλου, δεν άντεξε και έβαλε τα κλάματα, με όσα είπαν οι άλλες κοπέλες για την ίδια.

«Καταλαβαίνω τι λένε, αλλά δεν υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτό. Την πρώτη εβδομάδα ναι, ήμουν διαφορετική, ήμουν πολύ απλή. Φοβήθηκα, δεν ήξερα τι θα αντιμετωπίσω, δεν είχα ιδέα. Προσπαθώ ακόμα να βρω εμένα, ακόμα προσπαθώ, δεν ξέρω ποια είμαι», είπε η Κιάρα Μαρκέζη με δάκρυα στα μάτια. «Γιατί δεν υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου; Εγώ δηλαδή, αν μου πουν κάτι που δεν έχω κάνει, θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου, θα μιλήσω, θα φωνάξω, θα ουρλιάξω, θα πω είστε άδικοι, με ζηλεύετε. Δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε ο ένας τον άλλον. Μέχρι να δω αυτό που πιστεύω από σένα, ο βαθμός μου θα είναι αυτός», είπε η κριτής του My Style Rocks, Έλενα Χριστοπούλου και της έβαλε 1.

My Style Rocks Κιάρα Μαρκέζη: Δείτε βίντεο την στιγμή του ξεσπάσματος