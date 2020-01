Κόμπι Μπράιαντ ελικόπτερο: Ανασύρθηκαν οι πρώτες σοροί από το σημείο της τραγωδίας

Κόμπι Μπράιαντ ελικόπτερο: Οι σοροί τριών εκ των θυμάτων της συντριβής του ελικοπτέρου του θρυλικού μπασκετμπολίστα Κόμπι Μπράιαντ ανασύρθηκαν από το σημείο της τραγωδίας, επιβεβαίωσε το γραφείο του ιατροδικαστή του Λος Άντζελες. Ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα) και στη συνέχεια η έρευνα σταμάτησε για λόγους ασφαλείας, αναφέρει το CNNi. Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο τοπικό γραφείο του ιατροδικαστή και θα εξεταστούν ώστε να διευκρινιστεί η ταυτότητά τους.

Ο θρυλικός μπασκετμπολίτσας Κόμπι Μπράιαντ άφησε την τελευταία του πνοή όταν το ελικόπτερο που μετέφερε τον ίδιο, την 13χρονη κόρη του Τζιάνα και επτά ακόμη άτομα – συμπεριλαμβανομένου του πιλότου – συνετρίβη, για άγνωστο ακόμη λόγο, κοντά στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια. Η είδηση του θανάτου του 41χρονου Μπράιαντ σκόρπισε θλίψη στην παγκόσμια αθλητική κοινότητα, που θρηνεί έναν σπουδαίο αθλητή, αλλά και μία αξιοθαύμαστη προσωπικότητα. Ο 41χρονος ταξίδευε με το ιδιωτικό του ελικόπτερο, ένα Sikorsky S-76B. Είχε απογειωθεί από το Όραντζ Κάουντι, όπου ζει η οικογένεια Μπράιαντ, και κατέπεσε, υπό ομιχλώδεις συνθήκες, περί τα 30 μίλια βορειοδυτικά του Λος Άντζελες, σε μία ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή. Τελικός προορισμός των επιβαινόντων ήταν η ακαδημία μπάσκετ του πρώην μπασκετμπολίστα.

Ο σερίφης Άλεξ Βιλανουέβα γνωστοποίησε πως το ελικόπτερο συνετρίβη σε μία «πολύ δύσκολη περιοχή» και, όπως τόνισε, τα σωστικά συνεργεία αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες για να καταφέρουν να προσεγγίσουν στο σημείο. Τα συντρίμμια, όπως είπε, είχαν διασκορπιστεί σε απόσταση 100 μέτρων. Σύμφωνα με τον σερίφη, μάλιστα, το έργο της έρευνας στο σημείο του ελικοπτέρου, έχει μετατραπεί σε «εφιάλτη» καθώς εκατοντάδες είναι οι θαυμαστές του άτυχου μπασκετμπολίστα που συρρέουν στον τόπο της συντριβής, κάνοντας εξαιρετικά δύσκολη την πρόσβαση σε αυτό.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών αναμένεται να ξεκινήσει έρευνα σχετικά με την ασφάλεια του μοιραίου ελικοπτέρου, αλλά και τον πιλότο. «Θα ελέγξουμε τα στοιχεία για τις συντηρήσεις του ελικοπτέρου», διαβεβαίωσε η Τζένιφερ Χόμεντι, μέλος του Συμβουλίου. «Θα ελέγξουμε στοιχεία για τον ιδιοκτήτη και τον πιλότο και ακόμη πολλούς παράγοντες».

Τα θύματα είναι ο θρυλικός μπασκετμπολίστας, η 13χρονη κόρη του Τζιάνα, η συμπαίκτριά της, Αλίσα, ο προπονητής μπέιζμπολ, Τζον Αλτομπέλι και η σύζυγός του -γονείς της μικρής Αλίσα- μία βοηθός προπονητή, μία μητέρα με την κόρη της -η οποία ήταν επίσης συμπαίκτρια με την Τζιάνα- και ο πιλότος. Η 13χρονη κόρη του Μπράιαντ είχε κληρονομήσει τα γονίδια του θρυλικού πατέρα της. Όπως ο Κόμπι, έτσι και εκείνη, λάτρευε το μπάσκετ και έπαιζε και εκείνη και ονειρευόταν μία μέρα να παίξει στο γυναικείο πρωτάθλημα του NBA.

Ο προπονητής μπέιζμπολ, Τζον Αλτομπέλι, η σύζυγός του Κέρι και η κόρη τους Αλίσα επέβαιναν στο ελικόπτερο, όπως επιβεβαίωσε ο αδερφός του Τζον, Τόνι, στο CNNi. Σύμφωνα με τον Τόνι, οι Τζον και Κέρι Αλτομπέλι είχαν δύο ακόμη παιδιά, έναν γιο και μία κόρη, τα οποία δεν ταξίδευαν μαζί τους. Η Αλίσα με την κόρη του Κόμπι, Τζιάνα, έπαιζαν στην ίδια ομάδα μπάσκετ του Mamba Academy και βρίσκονταν στο ελικόπτερο για να παραβρεθούν σε έναν αγώνα μπάσκετ στη Θάουζαντ Όακς.

«Ήταν κάτι σύνηθες για τον Τζον το να ταξιδεύει μαζί με τον Κόμπι για να παραβρεθούν σε αγώνες με την κόρη του», δήλωσε στο ίδιο μέσο ο βοηθός προπονητή, Ρον Λα Ράφα.

Στο δυστύχημα σκοτώθηκε και η βοηθός προπονητή, Κριστίνα Μοζέρ. «Τα παιδιά μου και εγώ είμαστε συντετριμμένοι» έγραψε ο σύζυγός της, Ματ, στο Facebook.

Friends have identified the pilot as

Ara Zobayan. He taught aspiring heli pilots to fly and was very much loved in the aviation community. They wrote “rest easy as you take your final flight to heaven.”@KTLA #KobeBryant pic.twitter.com/8pQh9eNJTk

— Christina Pascucci (@ChristinaKTLA) January 27, 2020