Ερντογάν – Μητσοτάκης: Μην ασχολείστε μαζί μας και δεν θα σας συμβεί το παραμικρό

Ερντογάν – Μητσοτάκης: «Ας μην ασχολούμαστε ο ένας με τον άλλον. Αν δεν το κάνουμε, δεν θα σας συμβεί το παραμικρό από εμάς»: τα λόγια αυτά υποστηρίζει πως είπε στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια πτήσης από την Αλγερία στη Ζάμπια, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε πως τότε είχε πει στον πρωθυπουργό «να μην ασχολούμαστε ο ένας με τον άλλο». Ο Ερντογάν δεν έχασε την ευκαιρία να προχωρήσει και σε δηλώσεις για τη Λιβύη, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση αυτή.

«Τι δουλειά έχεις εσύ με τη Λιβύη; Πού είναι η Ελλάδα; Πού είναι η Λιβύη; Εξάλλου, στην υφαλοκρηπίδα οι παράκτιες ζώνες πρέπει να βλέπουν η μία την άλλην. Έρχεται να μας πει ότι η Κρήτη είναι ηπειρωτική χώρα για αυτούς. Πώς να το δεχτούμε αυτό;» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως ο Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του, υπογράμμισε την ανάγκη επίλυσης των διαφορών της Άγκυρας με την Αθήνα. Όπως ανακοίνωσε μέσω Twitter ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Τζαντ Ντίρι, οι δύο ηγέτες επικοινώνησαν τηλεφωνικά και συζήτησαν το θέμα της Λιβύης και τη Συρία. Κατά τη διάρκεια αυτής της επικοινωνίας, ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε στον Τούρκο ομόλογό του και το μήνυμα για επίλυσης των διαφορών με την Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε με τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν της Τουρκίας. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν την ανάγκη να σταματήσουν οι ξένες παρεμβάσεις και να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη. Οι ηγέτες συμφώνησαν επίσης ότι η βία στην Ιντλίμπ της Συρίας πρέπει να σταματήσει» ανέφερε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Ο πρόεδρος Τραμπ υπογράμμισε επίσης τη σημασία της επίλυσης των διαφορών Τουρκίας και Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο».

President Trump also highlighted the importance of Turkey and Greece resolving their disagreements in the eastern Mediterranean.

— Judd Deere (@JuddPDeere45) January 28, 2020