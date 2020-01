Κόμπι Μπράιαντ Λεμπρόν Τζέιμς: Η απίστευτη γκάφα του BBC

Κόμπι Μπράιαντ Λεμπρόν Τζέιμς: Σε μια απίστευτη γκάφα υπέπεσε το BBC σχετικά με τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ. Ο 41χρονος θρύλος του μπάσκετ και η 13χρονη κόρη του Τζιάννα έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή ελικοπτέρου στο Calabasas της Καλιφόρνιας το πρωί της Κυριακής. Η ομίχλη, που επικρατούσε στην περιοχή, πιθανολογείται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην τραγωδία. Το BBC News, μετά την είδηση του θανάτου που σκόρπισε θλίψη σε συμπαίκτες του και εκατομμύρια φιλάθλους, θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής στον Κόμπι Μπράιαντ. Κατά λάθος, ωστόσο, αντί να δείχνει τον πρώην σταρ του NBA, παρουσίασε βίντεο του Λεμπρον Τζέιμς.

Η γκάφα του BBC προκάλεσε την οργή των τηλεθεατών, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν το απαράδεκτο λάθος. «Το BBC μας λέει ότι κανένας από τους εργαζομένους του δεν ξέρει τη διαφορά μεταξύ Λεμπρον Τζέιμς και Κόμπι Μπράιαντ;», διερωτήθηκε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος έγραψε: «Ω Θεέ, το BBC One μόλις έδειξε μοντάζ του Λεμπρον αντί του Κόμπι». Εκπρόσωπος του BBC δήλωσε: «Στην αποψινή κάλυψη του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ στο BBC News at Ten από λάθος χρησιμοποιήσαμε εικόνες του ΛεΜπρον Τζέιμς σε ένα σημείο του ρεπορτάζ. Ζητούμε συγγνώμη γι’ αυτό το ανθρώπινο λάθος, το οποίο έπεσε κάτω από τα συνήθη στάνταρντ του προγράμματος».

Tο λέι απ που σημείωσε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στα τέλη της τρίτης περιόδου στον αγώνα με τους 76ers στη Φιλαδέλφεια χθες τα ξημερώματα, δεν άλλαξε τη μοίρα των Λέικερς στον συγκεκριμένο αγώνα (καθώς οι 76ers πήραν τη νίκη), όμως, άλλαξε ο χάρτης των σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ δίνοντας την ευκαιρία για το τελευταίο «τιτίβισμα» του Κόμπι Μπράιαντ αλλά και για ένα παιχνίδι της μοίρας… Ο Λεμπρόν με αυτό το καλάθι προσπέρασε τον Κόμπι Μπράιαν στην 3η θέση του πίνακα των σκόρερς όλων των εποχών κυνηγώντας πλέον τον Καρλ Μαλόουν και τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.

Αυτή η άτυπη μονομαχία του Λεμπρόν με τον Μπράιαντ ήταν η αφορμή για ανταλλαγή φιλοφρονήσεων μεταξύ των δύο «θρύλων» του παγκοσμίου μπάσκετ αλλά και για το τελευταίο «τιτίβισμα» του τον «black mamba» που πέρασε στην αιωνιότητα. Για την ακρίβεια ο Λεμπρόν ήθελε 18 πόντους στον αγώνα με τους Σίξερς ώστε να περάσει τον Μπράιαντ στην 3η θέση. Τελικά πέτυχε 29 πόντους φτάνοντας συνολικά στους 33.655 καριέρας και αφήνοντας στους 33.643 τον Κόμπι Μπράιαντ που πέρασε στο πάνθεον των αθανάτων. Ο Λεμπρόν καταδιώκει πλέον τον Καρλ Μαλόουν που είναι στην 2η θέση με 36.928 πόντους και τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ που ηγείται με 38.387 πόντους.

«Ο Κόμπι ήταν αθάνατος επιθετικά. Και να΄ μαι τώρα εδώ στην Φιλαδέλφεια να φοράω την ίδια φανέλα, αυτήν των Λέικερς. Μερικές φορές το σύμπαν προκαλεί. Είμαι πολύ χαρούμενος που έγινα μέρος της συζήτησης με τον Κόμπι. Είναι ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες όλων των εποχών, ένας από τους κορυφαίους των Λέικερς. Είναι απλά, τρελό», δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Tην ίδια ώρα ο Κόμπι Μπράιαν μέσω του twitter του έδινε συγχαρητήρια στον Λεμπρόν Τζέιμς για την επίδοση του συμβουλεύοντας τον να συνεχίσει την πρόοδο του αθλήματος εκφράζοντας παράλληλα τον απεριόριστο σεβασμό του. Αυτό έμελλε να είναι και το τελευταίο μήνυμα που έγραψε στον λογαριασμό του…

Continuing to move the game forward @KingJames . Much respect my brother 💪🏾 #33644

Η τραγική είδηση για τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου του στο Λος Άντζελες βρήκε τους παίχτες 16 ομάδων του ΝΒΑ στο γήπεδο. Οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν στα παρκέ ήταν συγκλονιστικές με παίχτες και φιλάθλους να βάζουν τα κλάμματα, με την εικόνα του Κόμπι Μπράιαντ να προβάλλεται σε γιγαντοοθόνες και τιμητικές «παραβάσεις» για έναν παίχτη που σημάδεψε το παγκόσμιο μπάσκετ.

Οι πρωταθλητές Τορόνο Ράπτορς που αντιμετώπιζαν του Σαν Αντόνιο Σπερς παραβίασαν το χρονόμετρο των 24 δευτερολέπτων για να τιμήσουν τη φανέλα με το νο24 που φορούσε ο Μπράιαντ. Στον αγώνα Γκρίζλις-Σανς ο Ισπανός γκαρντ του Φίνιξ, Ρούκι Ρούμπιο, κράτησε τη μπάλα για 8 δευτερόλεπτα προκειμένου έτσι να τιμήσει την φανέλα που φορούσε ο Κόμπι Μπράιαντ στην αρχή της καριέρας του.

Ο γκαρτν των Ατλάντα Χοκς Τρε Γιάνγκ εμφανίστηκε στο γήπεδο με φανέλα με το νο8 ενώ στο ζέσταμα έπεσε στην αγκαλιά της μητέρας του εμφανώς συγκινημένος. «Δεν μπορώ να το δεχτώ. Ήταν μαζί μου σήμερα» έγραψε στη συνέχεια στο Twitter.

Trae Young embraces with his Mom and wipes away tears after pre-game warmups. #Hawks #TrueToAtlanta #11Alive @11AliveSports pic.twitter.com/6tXToNrpda

Tyson Chandler clearly heartbroken. Not sure how these players are able to focus on the game. #Rockets pic.twitter.com/QlO0ByjsEI

— Alykhan Bijani (@Rockets_Insider) January 26, 2020