Σεισμός – Τουρκία: Η συγκλονιστική διάσωση μάνας και κόρης από τα συντρίμμια

Σεισμός – Τουρκία: Στους 35 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από τον φονικό σεισμό της Παρασκευής στην Τουρκία. Την ώρα που τα συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για να βρουν επιζώντες στα συντρίμμια, συγκλονίζουν οι εικόνες από τη δραματική διάσωση μάνας και κόρης που ήταν θαμμένες για 24 ώρες κάτω από τα ερείπια έπειτα από τον φονικό σεισμό των 6,8 Ρίχτερ στην Τουρκία. Στις εικόνες φαίνεται η προσπάθεια των διασωστών να βγάλουν ζωντανές τη μάνα και το μόλις 2,5 ετών κοριστάκι από τα συντρίμμια. Σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα που μεταδόθηκαν, μια 35χρονη γυναίκα και η νεογέννητη κόρη της ανασύρθηκαν ζωντανές από τα χαλάσματα 28 ώρες ύστερα από τον σεισμό μεγέθους 6,8 βαθμών που έπληξε την επαρχία Ελαζίγ στην ανατολική Τουρκία.

Οι διασώστες συνέχιζαν να αναζητούν επιζώντες σε τρία σημεία στην επαρχία, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων (AFAD). Όπως ανακοίνωσε η AFAD, έχουν σημειωθεί πάνω από 700 μετασεισμοί. Ο σεισμός της Παρασκευής στοίχισε τη ζωή σε 27 ανθρώπους στην Ελαζίγ και σε τέσσερις στη γειτονική επαρχία της Μαλάτεια. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.600. Η AFAD καλεί τους κατοίκους να μην επιστρέφουν στα κατεστραμμένα κτίρια καθώς υπάρχει ο κίνδυνος κατάρρευσης. Σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία, στις δύο επαρχίες 645 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και 76 κατέρρευσαν.

LATEST — A woman named “Azize,” contacted by rescue teams through her cellphone and instructed both in Turkish and Kurdish to keep herself and others around calm, pulled out from rubble in eastern Turkey’s Elazığ 17 hours after 6.8 earthquakehttps://t.co/XKFaVlfiRR pic.twitter.com/k8NkWRbUfg

— DAILY SABAH (@DailySabah) 25 Ιανουαρίου 2020