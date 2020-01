Τσιτσιπάς vlog: Έγινε… spiderman ο Στέφανος

Τσιτσιπάς vlog: Εάν ενώσει κανείς τον Τσιτσιπά με τον Spider-Man θα βγει ο Tspider-Man. Αυτός είναι ο ήρωας του νέου Vlog του Στέφανου Τσιτσιπά το οποίο θ’ ανέβει προσεχώς στο κανάλι του στο Youtube. Ο Έλληνας τενίστας “ανέβασε” στα social media ένα κομμάτι από την νέα του ταινία και μας δείχνει πως έγινε Tspider-Man!

Ο Στέφανος αποκλείστηκε στον 3ο γύρο του Αυστραλιανού Όπεν από τον Ράονιτς αλλά συνεχίζει για τα επόμενα μεγάλα τουρνουά και τις προκλήσεις της χρονιάς. Φυσικά δεν ξέχασε να αποχαιρετήσει την Μελβούρνη και τους διοργανωτές του τουρνουά.

Waiting for the vlog to be uploaded…

🕷🕸🎾 #TspiderMan pic.twitter.com/HIizTb4siL

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) 26 Ιανουαρίου 2020