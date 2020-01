Κόμπι Μπράιντ πέθανε: Σκοτώθηκε ο αστέρας του NBA

Κόμπι Μπράιντ πέθανε: Σοκ προκάλεσε στον παγκόσμιο αθλητισμό η τραγική κατάληξη που είχε ο Κόμπι Μπράιαντ, ο θρύλος του NBA, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε συντριβή ελικοπτέρου στην Καλαμπάσα της Καλιφόρνια. Σύμφωνα με το TMZ, ο πρώην άσος των Λέικερς, σκοτώθηκε μετά από πτώση του ιδιωτικού του ελικοπτέρου, μαζί με το υπόλοιπο πλήρωμα, στο οποίο δυστυχώς ήταν και η 13χρονη κόρη του, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο.. Η γυναίκα του Βανέσα Μπράιαντ δεν ήταν στο ελικόπτερο, ενώ άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής η ταυτότητα του υπόλοιπου πληρώματος. Ο Κόμπι Μπράιαντ ήταν μόλις 41 ετών.

Ανάμεσα στα θύματα της τραγωδίας που στοίχισε τη ζωή στον βετεράνο άσο του NBA Κόμπι Μπράιαντ συμπεριλαμβάνεται και η 13χρονη κόρη του Τζιάνα! Μάλιστα όπως αναφέρει το TMZ Sports το μοιραίο ελικόπτερο μετέφερε τον Μπράιαντ και την κόρη του στις εγκαταστάσεις της Mamba Academy, όπου η Τζιάνα είχε προπόνηση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες, πέντε άτομα σκοτώθηκαν σε συντριβή ελικοπτέρου το πρωί της Κυριακής.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020