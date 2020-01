Σεισμός Τουρκία: Κουκουλοφόρος έσκασε τα λάστιχα σε 160 οχήματα λίγο μετά το “χτύπημα”

Σεισμός Τουρκία: Ένα περίεργο περιστατικό έλαβε χώρα στο Ντιγιάρμπακιρ λίγο μετά τον μεγάλο σεισμό των 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Στην μεγάλη πόλη της ανατολικής Τουρκίας, που βρίσκεται εξαιρετικά κοντά στο επίκεντρο του καταστρεπτικού σεισμού, ένας κουκουλοφόρος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να σχίζει τα λάστιχα σταθμευμένων αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με την Hyrriet, ο άγνωστος κουκουλοφόρος φέρεται να κατέστρεψε τα λάστιχα τουλάχιστον 160 οχημάτων, προκαλώντας την αγανάκτηση των κατοίκων της πόλης οι οποίοι έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι, σε περίπτωση ανάγκης, όπως σε έναν μεγάλο μετασεισμό, δεν θα μπορούσαν να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Σε τουλάχιστον 22 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την ισχυρή σεισμική δόνηση των 6, 8 βαθμών που συγκλόνισε την ανατολική Τουρκία, έγινε γνωστό από τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, την ώρα που οι ομάδες διάσωσης αναζητούν τουλάχιστον 22 ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια των κατεστραμμένων κτιρίων.

«Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Ντογκανιόλ της Μαλάτειας και άλλοι 18 στην Ελαζίγ» δήλωσε ο Σουλεϊμάν Σοϊλού σε μια συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μαζί με τους υπουργούς Υγείας και Περιβάλλοντος από την πληγείσα επαρχία Ελαζίγ.

Τριάντα εννέα άνθρωποι έχουν διασωθεί από τα χαλάσματα σπιτιών και κτιρίων που έχουν καταρρεύσει, συμπλήρωσε ο Σοϊλού. Ένας ακόμη άνθρωπος διασώθηκε, αφού έμεινε παγιδευμένος στα συντρίμμια 14 ώρες. Όπως εξήγησε ο Σοϊλού, λήφθηκε η απόφαση να εκκενωθεί μια φυλακή στην επαρχία Αντιγιαμάν στην ανατολική Τουρκία, καθώς υπέστη σοβαρές ζημιές από τον σεισμό.

A devastating #earthquake Striked Eastern #Turkey, took many lives. Our hearts go out to the families of the affected of this terrible disaster. pic.twitter.com/qVuBP2zJRw

— Salman Durrani (@salmandurrani0) January 25, 2020