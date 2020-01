Σεισμός Τουρκία: Υπάρχουν νεκροί – Κτίρια κατέρρευσαν, επικρατεί πανικός

Σεισμός Τουρκία: Ισχυρός σεισμός 6,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Τουρκία. Τέσσερις νεκροί και τουλάχιστον δύο τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός του ισχυρού σεισμού που έπληξε την νοτιοανατολική Τουρκία το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τουρκική Daily Sabbah.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ενώ ταρακουνήθηκαν πολλές γειτονικές χώρες. Ο σεισμός έχει επίκεντρο την πόλη Ελαζίγ, στην επαρχία Ελαζίγ που τοποθετείται στην ανατολική Τουρκία.

Ο πρόεδρος της Διαχείρισης Καταστροφών και Επειγόντων Περιστατικών στην Τουρκία, Μεχμέτ Γκιούλογλου δήλωσε λίγα λεπτά μετά τον σεισμό στην Τουρκία: «Οι ομάδες μας έχουν ξεκινήσει εργασίες στο σημείο, παρακολουθούμε τις εξελίξεις». Ο Γκιούλογλου τόνισε πως είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γίνουν εκτιμήσεις αναφορικά με τις ζημιές από τον σεισμό και ακόμη περισσότερο για τον αριθμό των θυμάτων από τον εγκέλαδο.

Some buildings in affected areas in Turkey have collapsed after a magnitude 6.8 earthquake struck eastern Turkey#Turkey #Earthquake pic.twitter.com/ErfmPp9hai

